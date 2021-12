Vì sao Phó trưởng Công an huyện, Phó Viện Kiểm sát huyện ở Thái Bình bị bắt?

(VTC News) -

Sáng 2/12, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình), bà Phạm Thị Hiền - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư và bà Nguyễn Hoàng Hà - Kiểm sát viên Viện KSND huyện Vũ Thư để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Bà Phạm Thị Hiền và bà Nguyễn Hoàng Hà trước đó bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Ba bị can liên quan vụ án Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, thường gọi là Tiến "trắng") và đồng phạm đánh một tài xế tổn hại 44% sức khoẻ. Bùi Mạnh Tiến được biết đến là con nuôi của trùm xã hội đen Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ").

Vụ việc xảy ra từ tháng 5/2018 nhưng cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tới tháng 5/2020, khi nạn nhân có đơn yêu cầu Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc, vụ việc mới được đưa ra điều tra, truy tố.

Kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, Điều tra viên và cán bộ điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư có hành vi không thực hiện giám định thương tích, không dẫn giải người bị hại đi giám định, thiết lập tài liệu khống, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự để không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

Kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư biết rõ Cơ quan điều tra không thực hiện trưng cầu giám định thương tích đối với bị hại nhưng không thực hiện quyền hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự không có căn cứ để tiếp tục xác minh, đã thống nhất với Cơ quan điều tra trong việc không khởi tố vụ án hình sự, nhằm mục đích không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng.

Cuối năm 2020, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư để điều tra do liên quan đến vụ án trên nhưng lại không bị khởi tố để điều tra.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý.