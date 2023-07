Tàu hỏa va chạm ô tô, một người tử vong

(VTC News) -

Chiều 10/7, lãnh đạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu khách và ô tô khiến một người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Page Hải Phòng)

11h54 cùng ngày, tàu khách LP3 đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đến lối đi tự mở Km87+400 thuộc xã An Hưng (huyện An Dương) thì va chạm với xe ô tô BKS 34A-590.57 do anh Trần Như Đông (SN 1985, trú tại xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương) cầm lái.

Trên xe ô tô lúc này chở theo 4 người đi theo hướng từ khu dân cư ra Quốc Lộ 5.

Vụ va chạm khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng, lái xe xây xát nhẹ, 4 người ngồi trên xe bị thương được tổ tàu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trên đường đi cấp cứu, một người tử vong.

Nguyễn Huệ