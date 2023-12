Tàu hàng nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm

(VTC News) -

Chiều 1/12, Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin trên.

Theo Thượng tá Hội, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin một tàu vận tải bị trôi dạt trên vùng biển thuộc đảo Cù Lao Chàm và bị mắc cạn ở khu vực Mũi Dứa, thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, TP Hội An.

Qua xác minh ban đầu, tàu bị nạn là tàu King Rich, quốc tịch Sierra Leon, loại tàu chở chất lỏng. Tàu có tổng trọng tải toàn phần 13.925 tấn, chiều dài 132m, chiều rộng 21m.

Tàu hàng mắc cạn ở đảo Cù Lao Chàm. (Ảnh: B.P)

Lãnh đạo Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện tại, trên tàu King Rich không có thuyền viên và lực lượng biên phòng vẫn chưa xác định được hàng hóa, nhiên liệu còn lại trên tàu.

"Do tàu này bị va vào đá ngầm, dẫn tới vỡ phần mũi nên có nguy cơ chìm cao. Vì sóng lớn nên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm không thể tiếp cận để lên tàu. Lực lượng chức năng đang triển khai canh gác, bảo vệ, không cho người dân tiếp cận tàu” - vị lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nói.

Cách đây hơn nửa tháng, một tàu hàng khác khi đang neo đậu ở vùng biển Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Cụ thể, ngày 4/11, tàu New Energy vận chuyển hơn 13,8 nghìn tấn quặng sắt đi từ cảng Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vào cảng Dung Quất để giao hàng. Sau khi bốc dỡ hàng, thuyền trưởng Nguyễn Hữu Minh cho tàu neo đậu tại khu vực thuộc vùng biển Dung Quất.

Khoảng 5h30 ngày 14/11, tàu New Energy bị sóng lớn đánh đứt neo. Phát hiện tàu di chuyển tự do, ông Minh đã yêu cầu các thuyền viên tập trung gia cố neo, khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do gặp phải gió to, sóng lớn, tàu New Energy tiếp tục bị đánh trôi dạt đến bờ biển thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cách nơi neo đậu khoảng 200m.