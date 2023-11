Tàu hàng neo ở cảng Dung Quất bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

(VTC News) -

Tối 16/11, ông Nguyễn Thanh Đạt - Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, một tàu hàng vừa bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Tàu hàng New Energy bị sóng lớn đánh đứt neo, trôi dạt tới bờ biển thuộc địa phận Quảng Nam. (Ảnh: V.C)

Trước đó, ngày 4/11, tàu New Energy vận chuyển hơn 13,8 nghìn tấn quặng sắt đi từ cảng Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vào cảng Dung Quất để giao hàng. Sau khi bốc dỡ hàng, thuyền trưởng Nguyễn Hữu Minh cho tàu neo đậu tại khu vực thuộc cảng biển Dung Quất.

Khoảng 5h30 ngày 14/11, trong lúc neo đậu, tàu New Energy bị sóng lớn đánh đứt neo. Phát hiện tàu di chuyển tự do, ông Minh đã yêu cầu các thuyền viên tập trung gia cố neo, khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do gặp phải gió to, sóng lớn, tàu New Energy tiếp tục bị đánh trôi dạt đến bờ biển thuộc xã Tam Nghĩa, cách nơi neo đậu khoảng 200m.

Hiện tại thuyền trưởng Nguyễn Hữu Minh cùng các thuyền viên đang chờ thủy triều lên sẽ tự lái tàu rời khỏi khu vực mắc cạn và tiếp tục hành trình.

Trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, ông Minh sẽ làm việc với chủ tàu để thuê phương tiện lai dắt tàu New Energy ra khỏi khu vực mắc cạn.