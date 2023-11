Cứu nạn 11 thuyền viên trên tàu hàng bị nước tràn vào buồng máy

(VTC News) -

Sáng 29/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu cứu hộ vừa đưa 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào đất liền.

Trước đó, khoảng 15h ngày 28/11, tàu Nam Phát 01 chở 1.500 tấn thép và khoảng 7.500 lít dầu DO cùng 20 tấn nước ngọt đang trên hành trình từ Vũng Tàu đi Hà Tĩnh thì bất ngờ gặp sự cố khi nước tràn vào buồng máy.

Lúc này, thuyền trưởng cố lái tàu vào bãi cạn tại khu vực vùng biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Trong đêm 28/11, tàu Việt Á 01 đã đưa 11 người trên tàu gặp nạn vào cảng Kỳ Hà an toàn. (Ảnh: B.P)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đã liên hệ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và các tàu hoạt động lân cận để hỗ trợ cứu nạn; đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Minh, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử cán bộ, chiến sĩ quan sát, nắm tình hình tàu hàng bị sự cố.

Đến 15h32 cùng ngày, tàu Việt Á 01 tiếp cận được tàu Nam Phát 01 để hỗ trợ đưa tàu vào bãi cạn và ứng cứu 11 người trên tàu.

Ngay trong đêm, tàu Việt Á 01 đưa 11 người trên tàu gặp nạn vào cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành an toàn. Hiện sức khỏe, tinh thần 11 người trên tàu Nam Phát 01 ổn định.

Được biết, cách đây nửa tháng, một tàu hàng khi đang neo đậu ở vùng biển Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Cụ thể, ngày 4/11, tàu New Energy vận chuyển hơn 13,8 nghìn tấn quặng sắt đi từ cảng Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vào cảng Dung Quất để giao hàng. Sau khi bốc dỡ hàng, thuyền trưởng Nguyễn Hữu Minh cho tàu neo đậu tại khu vực thuộc vùng biển Dung Quất.

Khoảng 5h30 ngày 14/11, trong lúc neo đậu, tàu New Energy bị sóng lớn đánh đứt neo. Phát hiện tàu di chuyển tự do, ông Minh đã yêu cầu các thuyền viên tập trung gia cố neo, khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do gặp phải gió to, sóng lớn, tàu New Energy tiếp tục bị đánh trôi dạt đến bờ biển thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cách nơi neo đậu khoảng 200m.