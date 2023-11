Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 5 ngư dân may mắn thoát chết

(VTC News) -

Chiều 13/11, ông Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị sóng đánh chìm khi đang vào cảng Sa Kỳ để neo đậu.

Theo ông Thanh, khoảng 6h50 cùng ngày, tàu cá QNg 11213 TS do ông Huỳnh Thanh Long (36 tuổi, trú thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trên tàu có 5 ngư dân, di chuyển đến khu vực hòn Bàn Thang (thuộc địa phận xã Tịnh Kỳ) thì không may bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNg 11213 TS bị sóng lớn đánh chìm.

Lúc này, tàu cá QNg 55098 TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (65 tuổi, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) phát hiện sự việc nên đã tiếp cận, cứu vớt và đưa 5 ngư dân trên tàu cá QNg 11213 TS vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ phối hợp với các tàu cá địa phương khẩn trương trục vớt, lai dắt tàu QNg 11213 TS vào bờ.

Được biết, tàu cá QNg 11213 TS xuất bến chiều 12/11 để hành nghề mành chụp ở vùng biển Quảng Ngãi.

Cách đây gần 1 tháng, 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam không may bị chìm ở Trường Sa khiến 2 người chết và 13 thuyền viên mất tích.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu câu mực QNa 90129 TS (trên tàu có 54 ngư dân) đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Tiếp đến, khoảng 1h ngày 17/10, tàu QNa 90927 TS (trên tàu có 39 ngư dân) đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm.

Chiều 20/10, 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên gặp nạn ở Trường Sa được tàu 467 Hải quân đưa về đến đất liền.

Trong ngày 17/10, 80 ngư dân hành nghề trên hai tàu câu mực bị chìm đã được các tàu hoạt động gần đó vớt lên bờ (2 người đã tử vong), còn 13 người mất tích. Trong đó, tàu QNa 90129 TS được vớt 42 thuyền viên, 2 người đã tử vong, 12 ngư dân mất tích. Tàu QNa 90927 TS có 38 thuyền viên được cứu vớt, 1 ngư dân mất tích.

