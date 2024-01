(VTC News) -

Câu nói “Mỗi ngày ăn một quả táo, giúp tránh xa bác sĩ” được rất nhiều người truyền tai nhau, nhằm nêu cao giá trị loại quả này đem lại. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng, táo là loại quả tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Mỗi ngày ăn một quả táo giúp tránh xa bác sĩ. (Nguồn: Epochtimes)

Lợi ích khi bạn ăn táo

Bổ sung polyphenol và chất chống oxy hóa

Ngoài giàu vitamin, khoáng chất, pectin và các nguyên tố vi lượng, táo còn chứa nhiều polyphenol như flavanol, axit hydroxycinnamic, anthocyanin, proanthocyanidin, epicatechin và quercetin. Những chất này giúp táo mang lại các lợi ích sức khỏe khác biệt so với các loại trái cây khác.

Lượng polyphenol trong táo có đặc tính chống oxy hóa mạnh và có thể làm giảm tác hại đối với sức khỏe do stress oxy hóa gây ra. Nhiều bệnh mãn tính liên quan đến stress oxy hóa, bao gồm tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư, tăng huyết áp.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Các hợp chất thực vật trong táo kết hợp với pectin giúp bảo vệ tim và mạch máu khỏi tổn thương gốc tự do và tác dụng giảm cholesterol xấu. Một nghiên cứu của Phần Lan năm 1996 phát hiện ra rằng, những phụ nữ ăn trung bình 71g táo mỗi ngày nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và mạch máu não thấp hơn 43% so với những phụ nữ không ăn táo.

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất polyphenol, flavonoid, phloretin và anthocyanin trong táo tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ DNA của tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Những chất oxy hóa có trong táo làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Giúp bảo vệ đường tiêu hóa

Pectin trong táo có thể tương tác với hệ vi sinh vật đường ruột, tăng vi khuẩn tốt, giảm vi khuẩn xấu và tăng cường sức khỏe đường ruột. Các polyphenol và hợp chất trong táo có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori và ngăn ngừa loét dạ dày.

Ngoài các công dụng nêu trên, ăn táo thường xuyên còn giúp bạn chống trầm cảm, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, giảm cân và cải thiện chứng loãng xương.

Táo có tốt cho người bị tiểu đường?

Tác dụng chống oxy hóa của flavonoid trong táo có thể bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại trong tuyến tụy - cơ quan chịu trách nhiệm tiết insulin để đáp ứng với lượng đường dư thừa trong máu.

Theo kết quả từ một cuộc nghiên cứu đối với hơn 38.000 phụ nữ trong gần 9 năm cho thấy, ăn táo có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

So với những người không ăn táo, những người ăn một hoặc nhiều quả táo mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 28%.

Lưu ý khi ăn táo

Mặc dù táo có lợi cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể khiến bạn tăng cân. Vì vậy bạn nên ăn lượng vừa phải.

Khi ăn táo, bạn không nên ăn phần hạt táo, nếu có thể bạn hãy làm sạch táo và ăn cả vỏ để hưởng trọn giá trị mà loại quả này đem lại.