Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày

(VTC News) -

Táo là loại thực phẩm bổ dưỡng phù hợp với mọi lứa tuổi. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, việc ăn táo hằng ngày có thể giúp cải thiện một số khía cạnh sức khỏe của bạn. Dưới đây là những lý do bạn nên ăn táo mỗi ngày.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthline cho biết, các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều táo hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, gồm cả bệnh tim. Flavonoid được tìm thấy trong táo là hợp chất có tác dụng giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Táo cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm huyết áp và mức cholesterol, cả hai đều là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một lợi ích sức khỏe khác đã được khoa học chứng minh của việc ăn táo là khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, ăn táo hoặc lê có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 - chính xác là giảm tới 18% nguy cơ. Không chỉ vậy, thậm chí chỉ ăn một khẩu phần táo hoặc lê mỗi tuần cũng giúp giảm 3% nguy cơ mắc bệnh.

Ăn táo mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích đối với sức khoẻ.

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Táo chứa một loại polyphenol cụ thể được gọi là quercetin, đây là một sắc tố được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau. Ngoài việc giúp táo có màu sắc tươi sáng, quercetin có thể giúp ích cho vô số lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn.

Quercetin được phát hiện có tác dụng chống oxy hóa, nghĩa là nó giúp cơ thể bạn chống lại các tổn thương do oxy hóa gây ra khi bạn già đi. Điều này có thể giúp giải quyết các vấn đề viêm nhiễm tổng thể, nhưng đặc biệt có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Cùng với những lợi ích tăng cường trí não, các nghiên cứu còn cho thấy quercetin đã được sử dụng cho các đặc tính chống ung thư, chống viêm và kháng vi-rút, đồng thời cũng có khả năng giúp bảo vệ chống lại các vấn đề về tim mạch.

Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Thêm một vài quả táo vào chế độ ăn uống của bạn có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh hơn đáng kể.

Theo một số nghiên cứu, người có lượng cholesterol cao nhẹ tiêu thụ hai quả táo mỗi ngày sẽ giảm được lượng cholesterol xấu LDL, đồng thời tăng sự giãn nở của mạch máu, điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Healthline cho biết, táo chứa pectin, một loại chất xơ cung cấp vi khuẩn tốt trong đường ruột. Hệ vi sinh vật đường ruột đóng một vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tổng thể. Một đường ruột khỏe mạnh là "chìa khóa" để có sức khỏe tốt hơn.

Vì chất xơ không thể được tiêu hóa trong thực phẩm nên pectin sẽ đến ruột kết một cách nguyên vẹn, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt. Dưỡng chất cải thiện tỷ lệ lợi khuẩn trong đường ruột. Nghiên cứu mới cho thấy rằng, bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột, táo có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim, ung thư.

Góp phần ngăn ngừa ung thư

Chất chống oxy hóa trong táo có thể mang lại tác dụng hữu ích hỗ trợ chống lại ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đường tiêu hóa. Các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng những tác động này có thể là do polyphenol trong táo ngăn tế bào ung thư nhân lên. Hơn nữa, một nghiên cứu ở phụ nữ báo cáo rằng tiêu thụ nhiều táo hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do ung thư.

Ngoài ra, chất xơ pectin trong táo có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thậm chí kích hoạt chúng chết đi. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn ở người để hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa táo và phòng chống ung thư, ví dụ như xác định số lượng phù hợp, thời điểm ăn.

Trên đây là những lợi ích của việc ăn táo mỗi ngày. Theo các chuyên gia, ăn táo mỗi ngày rất tốt tuy nhiên chỉ nên ăn tối đa một quả táo để cơ thể nhận được những tác dụng tốt nhất cho sức khoẻ.