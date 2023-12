Tang lễ Châu Hải My diễn ra kín đáo, chỉ có người thân tham dự

Ngày 18/12, HK01 đưa tin, thông qua trang mạng xã hội đại diện của Châu Hải My, mẹ nữ diễn viên chia sẻ rằng tang lễ của ngôi sao đã hoàn tất. Buổi lễ diễn ra kín đáo chỉ có sự tham gia của người thân.

"Con gái yêu của tôi, Châu Hải My, luôn là người lương thiện, vui vẻ, kiên cường, tràn đầy tình yêu thương. Thái độ sống của con luôn tích cực hướng về phía trước, nếu gặp khó khăn cũng lạc quan đối mặt. Hải My đã xây dựng nhiều vai diễn thành công trong cuộc đời. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ lại những hình ảnh đẹp của con trong lòng mọi người nên đã lựa chọn tổ chức tang lễ kín đáo chỉ có người thân tham dự. Hy vọng mọi người thông cảm", mẹ nữ diễn viên Châu Hải My chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà viết thêm: "Mấy đứa nhỏ cũng được sắp xếp thỏa đáng, mong mọi người yên tâm". Trước đó, truyền thông chia sẻ Châu Hải My coi những chú chó cưng, mèo, thỏ mà cô nuôi như con cái, chăm sóc cẩn thận. Khi nữ diễn viên qua đời đột ngột, khán giả lo lắng về việc sắp xếp người chăm sóc chúng.

Hình ảnh mới nhất của Châu Hải My do mẹ nữ diễn viên chia sẻ.

Theo HK01, Châu Hải My có ba anh chị em, tuy nhiên họ không tranh giành khối tài sản hơn 13,5 triệu USD mà nữ diễn viên để lại. Hiện tại, gia tài của Châu Hải My được giao cho mẹ. Do đó, khán giả đánh giá cao thái độ sống tích cực, lương thiện và tình cảm ấm áp của gia đình Châu Hải My.

HK01 cho biết thêm, khi còn sống, Châu Hải My đã mua nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) cho cha mẹ, nữ diễn viên cũng có quỹ riêng để chăm sóc người thân.

Châu Hải My qua đời ngày 11/12 sau khi bất tỉnh tại nhà. Trợ lý là người phát hiện nữ diễn viên rơi vào tình trạng nguy kịch và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, theo bệnh án bị lộ, khi được đưa tới bệnh viện, nữ diễn viên đã không còn cứu chữa được.

Châu Hải My vốn sống kín tiếng. Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên thỉnh thoảng tham gia các sự kiện thương mại, đóng một số vai phụ ít thời lượng do sức khỏe của cô kém. Theo HK01, Châu Hải My mắc bệnh cao huyết áp và Lupus ban đỏ trong nhiều năm. Căn bệnh khiến Châu Hải My có hệ miễn dịch kém, thường xuất hiện vết thâm tím khắp người hoặc nổi mụn đỏ trên mặt.

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong, Trung Quốc. Thập niên 1990, Châu Hải My là tên tuổi ăn khách trên màn ảnh TVB với những bộ phim như Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn, Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành...

Trong đó, cô có nhiều vai diễn kinh điển đến nay vẫn còn được khán giả nhớ tới.

Châu Hải My được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh", "Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất" sau khi tham gia bản Ỷ Thiên Đồ Long ký 1994. Tạo hình thanh cao, quyến rũ với chấm chu sa trên trán của nữ diễn viên trở thành biểu tượng sống mãi trên màn ảnh, được các nhà sản xuất của những phiên bản sau áp dụng cho vai diễn Chu Chỉ Nhược. Tuy nhiên, không ai có thể "đánh bại" diễn xuất của Châu Hải My.