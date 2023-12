(VTC News) -

Tối 12/12, phòng làm việc của Châu Hải My thông báo tin buồn nữ diễn viên qua đời vào ngày 11/12. Cô ra đi ở tuổi 57 do bị bệnh, điều trị nhưng vẫn không qua khỏi.

''Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My qua đời ở tuổi 57.

Ngày 8/12, nữ diễn viên có bài đăng tải trên trang cá nhân. Trước đó, cô từng phủ nhận bản thân mắc bệnh Lupus ban đỏ. Năm 2021, Châu Hải My cũng trả lời cư dân mạng rằng: "Tôi không bị bệnh, xin đừng tin vào những lời đồn thổi”.

Diễn viên Châu Hải My sinh năm 1966, từng tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB vào năm 1985. Cô là ngọc nữ màn ảnh với nhiều vai diễn xuất sắc trong các bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), Trường Học Uy Long 3,Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Mạt đại hoàng tôn, Cười ngạo trước ngày mai, Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Long,...

Châu Hải My sống độc thân ở tuổi 57.

Bên cạnh những vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, Châu Hải My còn là giai nhân nức tiếng một thời, gây thương nhớ bởi vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng. Cô hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc và ghi dấu với nhiều tác phẩm Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương, Ỷ thiên đồ long ký (bản 2019, vai Diệt Tuyệt Sư Thái)…

Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Nhiều năm nay, Châu Hải My sống độc thân trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, hầu như rút khỏi giới showbiz. Ở tuổi 57, cô sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút và tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nữ diễn viên thường chia cuộc sống đời thường, cách trồng cây trái, chăm sóc hoa. Năm 2019, Châu Hải My từng đến Việt Nam tham dự sự kiện.