Tài tử 'Love Story' qua đời

Theo CNN, Ryan O'Neal trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh sau thời gian mắc bạch cầu mãn tính năm 2001 và ung thư tuyến tiền liệt năm 2012. Thông tin sự ra đi của Ryan O'Neal được con trai ông thông báo trên trang cá nhân.

Diễn viên Ryan O'Neal.

"Hôm nay bố tôi qua đời trong thanh thản, với những thương mến ở bên ông và yêu ông như chính chúng tôi. Cha tôi, Ryan O'Neal, luôn là người hùng của tôi. Tôi ngưỡng mộ cha, người lớn lao hơn một cuộc đời. Ông là một huyền thoại Hollywood", anh viết.

Trong ký ức của con trai, Ryan O'Neal là một người chồng, người cha tuyệt vời. Dù bận rộn công việc, ông luôn dành đủ thời gian cho gia đình. Tài tử được nhận xét là “hào phóng, vui tính và khiêm tốn”.

Những năm cuối đời, Ryan hạn chế tham gia phim ảnh. Ông dành thời gian nghỉ ngơi, làm vườn và thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè tại nhà riêng.

Ryan O'Neal và bạn diễn Ali MacGraw giữ tình bạn gắn bó nhiều năm.

Ryan O'Neal sinh năm 1941, là con trai của một nữ diễn viên và biên kịch nổi tiếng. Ông bắt đầu diễn xuất từ năm 1960 qua một vai diễn nhỏ trên truyền hình. Tên tuổi Ryan thực sự tỏa sáng với Love Story (do Arthur Hiller đạo diễn), đóng cặp cùng Ali MacGraw.

Phim nhận bảy đề cử Oscar trong đó có Nam chính xuất sắc và trở thành một trong những tác phẩm kinh điển mọi thời đại. Trong đó, nhân vật Oliver của Ryan được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

"Ryan thổi hồn vào nhân vật sự ấm áp, nhạy cảm - những điều vượt xa cả tiểu thuyết", tờ Time nhận xét.

Những bộ phim nổi tiếng mà Ryan O'Neal từng thể hiện như: What's Up, Doc? (1972), Paper Moon (1973), Barry Lyndon (1975), A Bridge Too Far (1977), The Driver (1978), The Main Event (1979)... Vai diễn trong Love Story mang về cho ông 1 đề cử Oscar năm 1971 cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tổ ấm của Ryan O'Neal.

Năm 2017, ông giải nghệ vì các vấn đề về sức khỏe. Năm 2021, Ryan O'Neal được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood.

Về đời tư, Ryan O'Neal chung sống nhiều năm với nữ diễn viên Farrah Fawcett. Ông có 4 người con.