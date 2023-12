Chia sẻ cuối của Châu Hải My

Trước khi qua đời đột ngột ở tuổi 57 vào ngày 11/12, Châu Hải My vẫn chăm chỉ hoạt động showbiz. Một trong những lịch trình gần nhất của cô là chụp ảnh thời trang và trả lời phỏng vấn tạp chí Pioneer của Trung Quốc đại lục.

Theo HK01, Pioneer thực hiện cuộc phỏng vấn vào ngày 17/11 nhưng chưa kịp xuất bản thì hay tin Châu Hải My mất. Vì vậy, tạp chí đã gấp rút biên tập, chỉnh sửa nội dung để mang đến cho độc giả những thước phim chân thật nhất về mỹ nhân Hong Kong trong những ngày cuối đời.

Nhân viên của tạp chí tiết lộ thời tiết ngày chụp hình rất lạnh nhưng Châu Hải My không nề hà và hoàn thành những shoot ảnh với 4 bộ trang phục.

Châu Hải My chụp ảnh cho Pioneer khoảng gần một tháng trước khi qua đời. Ảnh: Pioneer.

Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, nàng Chu Chỉ Nhược chia sẻ nhiều về cuộc đời và sự nghiệp. Cô cho biết cha là người ủng hộ cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985. Ông hy vọng con gái có những nỗ lực táo bạo.

Dù không đăng quang ngôi vị cao nhất, nhờ lần quyết tâm đó, Châu Hải My được TVB chú ý. Trải qua quá trình theo học lớp đào tạo diễn xuất của đài truyền hình lớn nhất Hong Kong thời điểm đó, cô có cơ hội góp mặt trong bộ phim Dương gia tướng, hợp tác với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Huỳnh Nhật Hoa và nhiều ngôi sao khác.

10 năm tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất, Châu Hải My trở thành nữ diễn viên hàng đầu của TVB và tạo nên nhiều kỳ tích về tỷ suất người xem.

Thành công là vậy, Châu Hải My thừa nhận quay phim là công việc vất vả. Cô thường xuyên quay phim thâu đêm, việc thức trắng liên tục ba ngày ba đêm là chuyện thường.

“Khi còn làm việc ở TVB, tôi chỉ mới đôi mươi. Tôi không cảm thấy tệ khi thức khuya hay làm việc hết công suất vì tôi còn trẻ”, nữ diễn viên 6X nói.

Tuy nhiên, thời điểm đó Châu Hải My không ngờ thói quen đó tiềm ẩn những mối nguy hiểm đối với sức khỏe trong tương lai. Do đó, dù luôn chuyên nghiệp trong quá trình quay phim, vào những năm cuối đời, Châu Hải My biết cân nhắc thể trạng, nếu gặp phải bộ phim có lịch trình quá căng thẳng, cô từ chối tham gia.

Trước khi qua đời, Châu Hải My có tinh thần tốt, vẫn gây ấn tượng với nhan sắc "không tuổi". Ảnh: Pioneer.

Trước câu hỏi có dạng vai nào muốn thử trong tương lai không, Châu Hải My cho biết từng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật, tốt và xấu đều có, nên không đặc biệt muốn trở thành ai khác và thoải mái trong việc lựa chọn kịch bản.

Cô tiết lộ nếu không làm diễn viên, sẽ chọn trở thành nhà thiết kế nội thất. Tuy nhiên, trước tình yêu và sự ủng hộ của khán giả, cô bày tỏ: “Tôi hy vọng tạo ra nhiều bộ phim truyền hình hay hơn nữa”. Đáng tiếc, Châu Hải My không còn cơ hội để thực hiện nguyện vọng này.