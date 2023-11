Tạm giữ kẻ sát hại người tình rồi bỏ trốn sang Campuchia

(VTC News) -

Ngày 30/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã tạm giữ Lâm Văn Phi Hổ (SN 1993, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, vào 22h50 phút ngày 28/11, Hổ đã dùng dao sát hại người tình của mình là chị T. (ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) tại quán cà phê trên địa bàn. Sau khi gây án, Hổ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lâm Văn Phi Hổ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Qua công tác nghiệp vụ, sáng 29/11, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành, các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ được Hổ khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện MeMot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, Hổ khai sát hại chị T. là do mâu thuẫn ghen tuông.

Trước đó, hôm 17/1 tại Tây Ninh, Nguyễn Bảo L. (34 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành) níu kéo không thành đã giết chết người tình của mình.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Bảo L. quen biết và sống với chị L.T.T.H (31 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) như vợ chồng.

Đến giữa tháng 12/2022, hai người xảy ra mâu thuẫn, không còn sống chung với nhau. Trong khoảng thời gian này L. thường xuyên ghen tuông với chị H.

Ngày 17/1, L. chạy xe máy đến tìm chị H. với mong muốn nối lại tình cảm, nhưng chị H. không đồng ý.

Sau đó, giữa hai người xảy ra xô xát. Chị H. chạy ra ngoài cửa thì bị L. lấy ra một cây kéo mang theo trong người đâm chị nhiều nhát.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị H. tử vong. L. đến công an trình diện sau đó.