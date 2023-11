Tạm giữ 2 người trong vụ xe sang Lexus cố tình tông trực diện ô tô khác

(VTC News) -

Tài xế xe Lexus tông xe khác nhiều lần giữa ngã tư ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 21/11, trả lời VTC News, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cơ quan điều tra Công an TP Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ 2 tài xế liên quan clip tông xe trực diện được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cả hai tài xế bị tạm giữ để điều tra hành vì "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi liên quan.

Chị T. lái ô tô tông vào đuôi xe do anh K. điều khiển.

Trước đó, tối 20/11, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu phố 5, phường Phước Hiệp (TP Bà Rịa) xảy ra vụ 2 ô tô tông trực diện vào nhau, gây ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực.

Công an TP Bà Rịa nhận được nguồn tin và xác minh, xác định ô tô BKS 60A 86.048 do chị P.H.B.T (ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cầm lái và ô tô BKS 72A 34.335 do anh N.Đ.K (ngụ TP Bà Rịa) điều khiển.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi đi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, chị T. đã lái ô tô tông vào đuôi xe do anh K. điều khiển.

Vì bị tông nên anh K. quay đầu xe tông trực tiếp vào đầu xe chị T. Sau đó, cả hai lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến 2 ô tô đều bị hư hỏng.

Liên quan vụ việc này, tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip xe Lexus liên tục lấy đà và tông trực diện vào chiếc ô tô 5 chỗ. Sau khi bị tông, chiếc ô tô 5 chỗ bị đẩy lùi vài mét, đầu hư hỏng. Chứng kiến vụ việc, 1 người đàn ông đến can ngăn thì tài xế xe Lexus mới đánh lái rời đi.