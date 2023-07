Tạm giam viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 24/7, Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Ninh (36 tuổi, trú huyện Mộ Đức; viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh thị xã Đức Phổ) để tiếp tục điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Nguyễn Lê Ninh. (Ảnh: C.A)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Đức Phổ cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Lê Ninh để thu thập tài liệu có liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh thị xã Đức Phổ, Ninh đã thỏa thuận với người dân hoặc qua đối tượng môi giới (cò đất) nhận làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Ninh lấy phôi giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân khác để làm sai lệch, thay đổi thông tin và lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

THỐNG NHẤT