Khởi tố cán bộ địa chính ở Hà Tĩnh 'bòn rút' tiền làm sổ đỏ của dân

(VTC News) -

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ngọc (43 tuổi, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân), nguyên là công chức địa chính thị trấn Xuân An về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo Cơ quan công an, đầu năm 2021, ông Nguyễn Văn C. (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) nhờ Trần Văn Ngọc (lúc đó đang là công chức địa chính thị trấn Xuân An) làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình mình.

Bị can Trần Văn Ngọc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông C., Trần Văn Ngọc đã nhận số tiền "bồi dưỡng" gần 100 triệu đồng.

Trần Văn Ngọc nghiên cứu hồ sơ, thông báo cho ông C. số tiền thuế cần nộp để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 451 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền cần nộp của hộ ông C. thực chất chỉ 354 triệu đồng (chênh lệch 97 triệu đồng).

Ngọc đã không thông báo việc này cho ông C. biết và vẫn nhận 451 triệu đồng.

Chỉ khi gia đình ông C. phát hiện, yêu cầu Trần Văn Ngọc trả lại thì người này mới trả số tiền trên.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng; Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định buộc thôi việc đối với Trần Văn Ngọc, Công chức địa chính, xây dựng, môi trường đô thị thị trấn Xuân An từ ngày 31/10/2022.