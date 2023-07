Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141

Tài xế K. cho biết “Bản thân tôi biết điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng bia rượu là vi phạm an toàn giao thông, nhưng do lý do bất khả kháng nên tôi phải đi xe máy sau khi uống 2 lon bia, sau khi được các chiến sĩ CSGT tuyên truyền tôi sẽ rút kinh nghiệm và không điều khiển phương tiện tham giao thông sau khi sử dụng rượu bia nữa”.