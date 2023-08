Tại sao mỗi ngày đầu bếp phải chuẩn bị cho Từ Hi Thái hậu 500 quả trứng?

(VTC News) -

Sau khi nhà Thanh sụp đổ, thái giám tên là Tín Tu Minh (Xin Xiu Ming) viết cuốn sách “Cung Đình Tỏa Ký” kể về cuộc sống của ông khi còn ở trong cung của hai triều đại Quang Tự và Tuyên Thống (Phổ Nghi).

Cuốn sách ghi lại những câu chuyện liên quan tới chính trị, cuộc sống mà ông được mắt thấy tai nghe trong cung, đồng thời tập trung vào ghi lại những chi tiết đời sống hàng ngày của các vua chúa, đại thần và thái giám thời phong kiến.

Trong cuốn sách, đặc biệt nhắc tới rằng Thọ Thiện phòng của Từ Hi Thái hậu chuẩn bị 500 quả trứng mỗi ngày.

Thọ Thiện phòng của Từ Hi Thái hậu chuẩn bị 500 quả trứng mỗi ngày (Nguồn Sohu)

Theo “Cung Đình Tỏa Ký”, nơi chịu trách nhiệm nấu nướng trong hoàng cung được chia thành Ngự Thiện phòng (nấu đồ ăn cho Hoàng đế Quang Tự), phần còn lại là Thọ Thiện Phòng và Thọ Trà Phòng để nấu ăn cho Từ Hi Thái Hậu. Trong đó, Thọ Thiện Phòng phụ trách việc ăn uống của Từ Hi Thái hậu, Thọ Trà Phòng phụ trách chuẩn bị trái cây, trà, đồ ăn nhẹ cho Từ Hi Thái hậu.

Hoàng đế, thái hậu, phi tần và những người khác trong cung nhà Thanh mỗi ngày đều có “khẩu phần” đặc biệt của riêng mình tùy theo cấp bậc, gồm những nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn như gà, vịt, cá, rau, gia vị và các loại nguyên liệu khác.

Trong đó, điều đặc biệt được nói tới, chỉ riêng trứng gà đã phải chuẩn bị cho Từ Hi Thái hậu đến 500 quả mỗi ngày.

Từ Hi Thái hậu đã tiêu thụ 500 quả trứng mỗi ngày thế nào?

Trên thực tế, Từ Hi Thái hậu mỗi ngày chỉ ăn 20 quả trứng, nhưng những người phụ trách ở các cập bậc muốn kiếm chác chút ngân lượng, nên không mua theo số lượng bình thường. Họ mua tăng số lượng thành 500 quả, 480 quả trứng còn lại họ bán đi để lấy ngân lượng.

“Cung Đình Tỏa Ký” viết rằng, đồ mua cho Hoàng Thượng Thái Hậu đều được bớt xén qua mỗi khâu để mọi người đều có được chút lợi ích, ai cũng có lợi. Ai nấy đều vui vẻ che giấu, không cho Từ Hi Thái hậu biết.

Không chỉ có Thọ Thiện Phòng, Ngự Thiện Phòng cũng vậy. Theo ghi chép lịch sử, Hoàng đế Quang Tự không ăn hết 0,5kg gạo mỗi ngày, nhưng phòng ăn của hoàng gia vẫn phải mua 12,5 kg gạo. Số gạo còn thừa cũng bị người hầu ở các cấp bậc tự bỏ túi riêng.