Vì sao sau khi mất 1 năm, thi thể của Từ Hi Thái hậu mới được chôn cất?

Từ Hi Thái hậu là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc. Bà là người có quyền lực nhất đời nhà Thanh và có lối sống xa hoa, sinh hoạt cầu kì.

Theo ghi chép lịch sử, khoản chi lớn nhất của Từ Hi Thái hậu chính là dành cho đồ ăn. Mỗi ngày Ngự Thiện phòng (nơi chuẩn bị đồ ăn cho các vị vua chúa ngày xưa) phải nấu hơn 100 món, nhưng bà chỉ ăn một ít, thức ăn thừa còn lại bà sẽ ra lệnh đem vứt đi.

Từ Hi Thái hậu là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc (Nguồn Sohu)

Từ Hi Thái hậu thích mùi trái cây nên mỗi ngày đều phải đặt trong phòng của bà hàng chục cân trái cây tươi để mùi hương tỏa ra khắp phòng. Hoặc những đôi tất mà Từ Hi Thái hậu sử dụng sẽ được làm bằng loại lụa đặc biệt, may thủ công và không có độ co giãn. Bà không bao giờ sử dụng một đôi tất tới lần thứ hai, vì vậy có hơn 3.000 người đảm nhận công việc làm tất cho bà.

Lối sống xa hoa của Từ Hi đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của nhà Thanh lúc đó. Năm 1908 bà qua đời, nhưng tới năm 1909 mới được chính thức được chôn cất. Có 2 lý do được đưa ra để giải thích cho việc này.

Thứ nhất, trước ngày bà mất, Hoàng đế Quang Tự băng hà. Tuy ông không có quyền lực, nhưng vẫn là hoàng đế, nên xét theo quy định của nhà Thanh, tang lễ của bà phải được tổ chức sau. Do lễ tang của Từ Hi Thái hậu bị hoãn, nên phải đợi tới tháng 9 năm 1909 mới là thời gian tốt, phù hợp để hoàn thành việc chôn cất bà.

Thứ hai, sau khi bà qua đời, những đồ cần chuẩn bị cho tang lễ của bà rất kĩ lưỡng và tinh xảo. Do đó, nhà Thanh đã phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc để chuẩn bị quan tài và đồ tùy táng cho tang lễ của Từ Hi Thái hậu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến một năm sau khi qua đời thi thể bà mới được chính thức chôn cất.

Trong quá trình chôn cất bà, bầu trời vốn đang trong xanh thì đột nhiên có giông bão, mưa như trút nước. Sau khi mưa dứt, bỗng nhiên có rất nhiều máu chảy ra từ trong quan tài. Bà đã chết cách đó 1 năm, tại sao lại có máu chảy ra, hiện tượng này khiến những người khiêng quan tài phải hoang mang. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đó có thể là chất lỏng trong quan tài rỉ ra khiến mọi người lầm tưởng là máu.