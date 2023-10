Tác dụng của từng loại thịt với sức khỏe

(VTC News) -

Dưới đây là tác dụng của mỗi loại thịt với sức khoẻ nếu bạn ăn điều độ và đúng cách:

Thịt bò

Báo Lao động dẫn nguồn trang Webmd cho biết, thịt bò là nguồn cung cấp dồi dào protein và các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể như vitamin B3, B6, B12, phốt pho, kẽm... Đây là những chất có lợi cho cơ thể.

Ngoài ra thịt bò là một nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời. Chất sắt trong thịt bò giúp cơ thể ta sản sinh ra chất hemoglobin, một loại protein giúp máu mang oxy từ phổi đến phần còn lại của cơ thể.

Thịt bò là nguồn cung cấp kẽm dồi dào mà cơ thể cần để chữa lành các mô bị tổn thương và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Nguồn protein dồi dào trong thịt bò rất cần thiết cho sức khỏe cơ bắp, giúp xây dựng lại các mô cơ bị mất tự nhiên trong quá trình hao mòn của cuộc sống hàng ngày. Protein cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc phát triển cơ bắp và đặc biệt hữu ích nếu bạn đang tập luyện thể hình.

Một khẩu phần thịt bò cung cấp đủ lượng protein khuyến nghị hằng ngày, bổ sung và ngăn ngừa khối lượng cơ bị mất, giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh và giữ thăng bằng tốt hơn.

Thịt gà

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, thịt gà là một trong những nguồn protein phổ biến và được tiêu thụ rộng rãi nhất. Nó là thực phẩm chính của nhiều người. Nó là một nguồn protein chất lượng cao tương đối rẻ và cực kỳ linh hoạt.

Thịt gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao nên việc ăn món này thường xuyên sẽ cung cấp ít nhất một trong nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho xương của bạn.

Thịt lợn

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Webmd cho biết, thịt lợn là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin B1, B3, B6, B12, sắt, kẽm, phốt pho, selen.

Mỗi loại thịt nếu ăn điều độ và đúng cách đều rất tốt cho sức khoẻ.

Vitamin B1 cần thiết cho loạt các chức năng của cơ thể, hàm lượng B1 trong thịt lợn cao hơn các loại thịt đỏ khác như thịt bò và cừu. Vitamin B6 và B12 tốt cho sự hình thành tế bào máu và chức năng của não.

Thịt lợn còn là nguồn cung cấp sắt được hệ tiêu hóa của con người hấp thụ rất dễ dàng. Selen hỗ trợ chức năng tuyến giáp. 170g thịt lợn đủ lượng selen khuyến nghị hằng ngày.

Thịt lợn nạc, nấu chín hoàn toàn, ăn ở mức độ vừa phải có thể mang lại những lợi ích nhất định.

Thịt dê

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthline cho biết, thịt dê là loại thực phẩm bổ dưỡng, là nguồn cung cấp sắt cùng chất béo omega-3 dồi dào, tốt cho sức khoẻ.

Thịt dê chứa nhiều chất béo không bão hoà, làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch vành. Ăn thịt dê còn có thể cải thiện được cả mức độ chất cholesterol có trong máu, giúp giảm nguy mắc bệnh tim.

Đồng thời, vitamin B trong thịt dê còn giúp đót cháy mỡ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, phòng ngừa béo phì - một trong những yếu tố gây ra bệnh tim mạch.

Ngoài ra thịt dê còn chứa hàm lượng sắt rất cao. Sắt là khoáng chất quan trọng được tiêu thụ trong thực phẩm chúng ta ăn. Nếu không đủ sắt, cơ thể không thể tạo ra hemoglobin, một loại protein trong các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể.

Thịt dê cũng rất có lợi đối với phụ nữ mang thai do phụ nữ ở vào giai đoạn này rất dễ gặp phải tình trạng thiếu máu.

Cuối cùng, trong thịt dê chứa axit linoleic liên hợp, đây là loại axit béo có khả năng phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, thịt dê cũng chứa phức hợp vitamin B như riboflavin, thiamin, niacin, axit panthothenic, selen, choline cũng có lợi ích ngăn ngừa ung thư.