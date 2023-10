Sức khỏe các nạn nhân bị người đàn ông khỏa thân chém ở TP.HCM hiện ra sao?

(VTC News) -

Nạn nhân là cụ bà 70 tuổi và người đàn ông 50 tuổi được chuyển đến khoa Cấp cứu tổng hợp của bệnh viện.

Cụ bà 70 tuổi nhập viện trong tình trạng ổn, vết thương vùng mặt, đang được theo dõi sát và chưa có chỉ định can thiệp.

Người đàn ông 50 tuổi bị thương nặng hơn. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, vết thương ở vùng cổ. Sau khi đánh giá tình hình người bệnh, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Chiều nay nạn nhân đang được theo dõi sát sau mổ. Các bác sĩ chưa đưa ra đánh giá hay tiên lượng cụ thể với trường hợp này.

Hình ảnh người đàn ông cầm dao đi trên đường ở TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc xảy ra khoảng 9h hôm nay. Người đàn ông khỏa thân, biểu hiện bất thường cầm dao tiến vào quán cà phê ở Nguyễn Thiện Thuật (thuộc phường 2, quận 3, TP.HCM) đuổi chém người.

Sau đó, người này tiếp tục cầm dao chạy về hướng chợ Bàn Cờ (quận 3) tấn công người đi đường làm người dân chạy tán loạn.

Công an quận 3 cùng đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, đồng thời tổ chức vây bắt.

Trong lúc bỏ chạy, tên này còn vung dao chém khiến 2 người đi đường bị thương và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Sau khi tấn công người đi đường, người đàn ông tự sát và tử vong sau đó.

Công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra.

Hiện trường nơi người đàn ông khỏa thân cầm dao tấn công người đi đường.

Trước đó, tháng 3/2023, tại quận 12, TP.HCM cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm nghi con bị ngáo đá đâm mẹ ruột tử vong.

Ngày 1/9/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM kịp thời cứu 1 nạn nhân và hướng dẫn 3 người thoát ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ ở chung cư Imperial Place Bình Tân (633 Kinh Dương Vương, phường An Lạc). Nguyên nhân do cô gái (SN 2004) trong căn hộ trên nghi ngáo đá tự đốt ghế sofa gây cháy.