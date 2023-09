Cô gái 19 tuổi nghi ngáo đá tự đốt căn hộ chung cư ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 1/9, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, đơn vị vừa kịp thời cứu 1 nạn nhân và hướng dẫn 3 người thoát ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ ở chung cư Imperial Place Bình Tân (633 Kinh Dương Vương, phường An Lạc).

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: PC07)

Thông tin ban đầu, vào 10h5 cùng ngày, PC07 nhận tin cháy tại căn hộ 18 tầng 12, toà A, chung cư Imperal place, đơn vị điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe nước, 1 xe phương tiện, 1 xe thang cùng 28 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Đến 10h22 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng hướng dẫn cho 3 người thoát ra ngoài an toàn, trực tiếp cứu được 1 người và ngăn cháy lan ra nhà, các tầng khác.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu do cô gái (SN 2004) trong căn hộ trên nghi ngáo đá tự đốt ghế sofa gây cháy. Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy vào căn hộ kéo người này ra nhưng ko chịu ra nên bị thương.

Trước đó, vào 6h57 ngày 29/8, đám cháy xảy ra tại căn nhà kết hợp cho thuê phòng trọ, địa chỉ số 9/2 đường Mạn Thiên Tích (phường 11, quận 5).

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán tìm cách chữa cháy, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sý của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 5 đến hiện trường.

Đến 7h20, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể chưa rõ danh tính.

Đám cháy đã thiêu rụi một phần diện tích căn nhà cùng vật dụng sinh hoạt gia đình.