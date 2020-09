Sữa học đường giảm bớt gánh lo cho phụ huynh giữa mùa COVID-19

Chương trình Sữa học đường với sự chung tay của cả Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đã giúp các bậc phụ huynh phần nào vơi bớt gánh lo này.

Trăn trở nhân đôi khi con đi học mùa COVID

Chị Hồ Thị Diễm Trinh có con đang học lớp Nhỡ 4 tại trường Mầm non Hoa Ban, TP. Đà Nẵng, làm nghề buôn bán tự do, chồng thì làm xây dựng, gia đình nằm trong diện hộ nghèo của địa phương. Từ lúc dịch bệnh diễn ra, công việc của hai vợ chồng cũng bị ảnh hưởng, thu nhập không được như trước. Nhất là sau khi đợt dịch thứ 2 bùng phát tại “tâm dịch” Đà Nẵng, mọi thứ còn khó khăn hơn nên gia đình chị không khỏi trăn trở xoay quanh việc học hành, chăm sóc con cái giữa mùa dịch.

Các trường mầm non trên địa bàn TP. Đà Nẵng đón học sinh quay lại trường ngày đầu tiên vào hôm 21/09 vừa qua

Câu chuyện của chị Trinh cũng là tâm tư của rất nhiều bậc làm cha mẹ khi năm học mới đã bắt đầu, nhất là khi COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng không hề nhỏ lên thu nhập của các gia đình từ đầu năm đến nay. Theo Cục Việc làm – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 29.000, tăng 38,2% so với 2019.

Tính riêng trong quý II/2020, số lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động là khoảng 1,3 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị trong quý II/2020 là cao nhất 10 năm qua. Ước tính, đến cuối năm, số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ lên đến 70%, trong khi số lao động bị ngừng việc, giãn việc, giảm việc có thể lên tới 3,5-5 triệu người.

Tình hình thu nhập khó khăn, các khoản chi tiêu cần cắt giảm hoặc phải cân đối lại, cha mẹ phải xoay xở để vừa tiết kiệm nhưng vẫn phải đảm bảo việc học hành và tăng cường chất lượng bữa ăn, dinh dưỡng cho con cái để phòng chống dịch bệnh. Đây thực sự là “bài toán khó” với tất cả các bậc làm cha mẹ, đặc biệt là với đối tượng người lao động có thu nhập thấp hoặc không ổn định.

Lợi ích kép của Sữa học đường

Tuy vẫn còn nhiều lo lắng về cuộc sống, nhưng chị Diễm Trinh (Đà Nẵng) thấy rất phấn khởi khi con được tham gia uống Sữa học đường. Con của chị hiện đang được uống sữa hoàn toàn miễn phí 2 năm nay mỗi khi đến lớp, do gia đình chị thuộc diện được tỉnh và doanh nghiệp hỗ trợ hoàn toàn.

“Tôi làm nghề buôn bán tự do, chồng thì làm xây dựng, gia đình nằm trong diện hộ nghèo nên con được hỗ trợ uống sữa học đường 100%. Tôi thấy chương trình Sữa học đường rất là hay. Bản thân tôi cũng như những người lao động nghèo khác rất cảm ơn chương trình, cảm ơn Thành phố và công ty Vinamilk giúp đỡ để cho con em chúng tôi được uống sữa đủ đầy ở trường như bao đứa trẻ khác” - chị Trinh bộc bạch.

Học sinh cấp mầm non tại TP. Đà Nẵng đã được uống sữa theo chương trình ngay trong ngày đầu tiên quay lại trường học sau giãn cách xã hội

Ở hầu hết các địa phương đang triển khai chương trình như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Bình Định… các gia đình diện khó khăn, chính sách được tỉnh và doanh nghiệp đều hỗ trợ 100% chi phí uống sữa. Tại một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, theo chính sách của tỉnh, 100% trẻ thuộc diện thụ hưởng Sữa học đường sẽ được uống sữa miễn phí, do đã được ngân sách của tỉnh và doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ.

Học sinh mầm non tại Trường mầm non phường Bình Định trong giờ uống sữa học đường

Tại tỉnh Bình Định, tính đến 6/2020, hơn 43.000 trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia uống sữa học đường Vinamilk trong chương trình Sữa học đường do tỉnh Bình Định đang triển khai, đạt tỷ lệ 97%. Trực tiếp tham gia triển khai chương trình này, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó hiệu trưởng Trường mầm non phường Bình Định, chia sẻ: “Trong năm học 2020 - 2021, do đã có kinh nghiệm thực hiện và với sự ủng hộ của phụ huynh, tỷ lệ uống sữa học đường của trường năm nay đạt cao hơn so với năm ngoái. Sữa học đường đã góp phần nâng cao tầm vóc cho trẻ, góp phần giúp trẻ nhanh nhẹn, thông minh hơn. Về phía gia đình, chương trình giúp phụ huynh tiết kiệm được một số chi phí sinh hoạt của gia đình”.

Sữa là thực phẩm quan trọng với trẻ em nên hầu hết các gia đình đều cố gắng duy trì việc uống sữa đều đặn cho con cái, nhất là độ tuổi học đường. Số tiền của một hộp sữa không lớn, nhưng tích tiểu thành đại, đây cũng là khoản chi phí kha khá của nhiều bậc phụ huynh. Nay khoản tiền này đã giảm bớt gần một nửa khi con của họ được uống sữa tại trường.

Chị Ngọc Quỳnh (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Bình thường nhà tôi sẽ tốn ít nhất cũng đôi ba triệu tiền sữa cho hai bé mỗi tháng. Nay bé lớn đi học, chỉ tốn khoảng 60 nghìn đồng mỗi tháng mà còn được uống sữa chất lượng của thương hiệu lớn là Vinamilk đàng hoàng. Thực sự là quá tiết kiệm cho ba mẹ, nhất là giờ thu nhập không tốt như trước, nên tôi thấy Sữa học đường rất có lợi và thiết thực”.

Đến nay, 10 quận huyện của TP.HCM đã thực hiện chương trình Sữa học đường

Khi mà những tác động của COVID-19 sẽ còn kéo dài, những chương trình mang nhiều lợi ích kép như thế này đang được nhiều địa phương tích cực triển khai. Về lâu dài, đây là chương trình quốc gia sẽ đóng góp tích cực vào việc cải thiện thể trạng cho trẻ em Việt Nam. Tuy nhiên, cả trong ngắn hạn, chương trình đã mang đến những lợi ích trực tiếp cho trẻ em khi được tăng cường dinh dưỡng từ sữa ngay trong trường học, giúp phòng chống dịch bệnh và còn góp phần giảm bớt nỗi lo về kinh tế cho các bậc phụ huynh.