Bình Định tích cực với các công tác triển khai sữa học đường trong năm học mới

Theo nhiều phụ huynh, giáo viên, bên cạnh công tác tuyên truyền, sự đồng lòng của các cấp thì chất lượng của sữa là một yếu tố quan trọng giúp “lấy được lòng” phụ huynh.

Dành tất cả sự quan tâm cho sự phát triển của trẻ

Trường mầm non Nhơn An và Trường mầm non phường Bình Định, tỉnh Bình Định là 2 trong số nhiều điểm trường thuộc diện thụ hưởng chương trình Sữa học đường do tỉnh triển khai tại TP. Quy Nhơn và 10 huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận thực tế, ngay từ khi bắt đầu năm mới 2020-2021 cách đây 2 tuần, các em học sinh đã được uống sữa đầy đủ, đúng quy định.

Những ngày đầu năm học mới thêm vui với các em học sinh vì được uống sữa với các bạn

Tại các điểm trường, các bé không giấu được sự vui vẻ, háo hức khi đến giờ uống sữa. Trước khi phát sữa cho các bé, cô giáo kiểm tra hạn sử dụng, hiện trạng hộp sữa, đảm bảo thật an toàn mới đưa đến tay trẻ. Sau khi trẻ uống sữa xong, các cô hướng dẫn bé gấp hộp sữa bỏ gọn gàng để tái chế làm đồ chơi, đồ trang trí hoặc bỏ vào thùng rác.

Được biết phía đơn vị cung cấp sữa cho chương trình sữa học đường của Bình Định là công ty Vinamilk cũng thường xuyên đến trao đổi cùng các giáo viên về các công tác giao nhận, bảo quản sữa học đường và lắng nghe mong muốn của các trường để có thể phối hợp triển khai chương trình hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các bé cấp mầm non nhưng đã rất tự giác gấp gọn vỏ hộp sữa sau khi uống và bỏ đúng nơi quy định

Cô Cao Thị Lê Hằng, giáo viên Trường mầm non phường Bình Định, chia sẻ: "Năm học này diễn ra với tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nên không khí năm học mới có khác hơn mọi năm. Cô giáo đón trẻ ở cổng trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho trẻ trước khi vào lớp".

Cô Hằng cũng cho biết, trong thời gian nghỉ hè, giờ giấc sinh hoạt, ăn uống của các cháu hay bị xáo trộn, có khi không uống sữa thường xuyên do phụ thuộc vào lịch làm việc của cha mẹ và gia đình. Vì vậy, khi đi học lại thì các bé sẽ được các cô tập lại nếp sinh hoạt điều độ phù hợp với độ tuổi và xây dựng thói quen uống sữa đúng giờ. Ngoài ra, cô giáo và phụ huynh sẽ có cơ hội thường xuyên trao đổi với nhau về sự phát triển về thể lực và cả trí lực của con khi các bé tham gia chương trình sữa học đường tại trường.

Như được cởi tấm lòng, chị Phan Thị Thanh Lý, phụ huynh Trường mầm non Nhơn An cũng chia sẻ thêm: "Khi ở nhà, để con chịu uống sữa là ba mẹ phải ép mới chịu uống. Nay đến trường con tự giác, vui vẻ uống sữa với bạn bè nên ba mẹ cũng yên tâm hơn. Ngoài các bữa ăn tại trường, tôi cho con ăn thêm đạm, trái cây, vitamin để tăng sức đề kháng. Tôi mong muốn chương trình sữa học đường lan tỏa hơn để nhiều trẻ em được uống sữa, nâng cao sức khỏe cho các con".

Chị Lê Thị Thúy Ngân, phụ huynh Trường mầm non phường Bình Định thì vui vẻ cho biết: "Trước khi cho bé đi học, tôi có động viên tinh thần bé, dạy bé cách tự bảo vệ mình như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Về chương trình sữa học đường, tôi cho bé tham gia từ năm học trước. Sau 1 năm, bé thích uống sữa hơn, đồng thời cân nặng, chiều cao cải thiện hơn. Thấy bé thích uống sữa học đường như vậy, tôi mong công ty tiếp tục hỗ trợ để nhiều bé được tham gia chương trình hơn".

Đảm bảo chất lượng sữa, phối hợp chặt chẽ

Cho đến nay nhìn chung, công tác tổ chức triển khai Sữa học đường tại Tỉnh đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía nhà trường.

Giáo viên đã được tham gia tập huấn kỹ càng để tổ chức cho học sinh uống sữa

Bà Phan Thị Kim Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Nhơn An, chia sẻ: "Bên cạnh công tác tuyên truyền, tỷ lệ trẻ uống sữa của trường đạt 100% còn nhờ uy tín của công ty và chất lượng của sữa. Qua thời gian tham gia chương trình, cái được nhất là trẻ phát triển toàn diện, cải thiện suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, giảm chi phí cho phụ huynh. Khi thực hiện chương trình sữa học đường, Vinamilk phối hợp rất chặt chẽ với nhà trường, trao đổi với nhà trường về chất lượng sữa, cung cấp trang thiết bị để bảo quản sữa chu đáo".

Cô Cao Thị Lê Hằng chia sẻ thêm: "Theo tôi, để chương trình nhận được sự đồng tình của phụ huynh, đầu tiên, chất lượng sữa phải tốt, có hạn sử dụng, lô sản xuất thể hiện rõ ràng. Vinamilk đã làm rất tốt điều này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thông tin với phụ huynh về giờ uống sữa, cách uống sữa của trẻ như thế nào để phụ huynh yên tâm về chế độ dinh dưỡng của con. Từ đó phụ huynh hiểu và đăng ký cho con tham gia sữa học đường nhiều hơn".

Nhà trường phối hợp cùng Vinamilk làm tốt các công tác đặt sản phẩm, kiểm tra, bảo quản sữa dùng trong chương trình SHĐ

Với một năm học giữa “mùa dịch” đặc biệt như năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó hiệu trưởng Trường mầm non phường Bình Định, cho biết: "Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2020 - 2021, nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện như cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổng dọn vệ sinh tạo môi trường học an toàn, thân thiện cho các con như sát khuẩn toàn bộ vật dụng của trẻ, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trẻ trước khi vào lớp để đảm bảo an toàn dịch bệnh".

Trong năm học 2020 - 2021, do đã có kinh nghiệm thực hiện và với sự ủng hộ của phụ huynh, tỷ lệ uống sữa học đường của Trường mầm non phường Bình Định năm nay đạt 77% cao hơn so với năm ngoái (60,52%). Theo bà Trúc, sữa học đường đã góp phần nâng cao tầm vóc cho trẻ, góp phần giúp trẻ nhanh nhẹn, thông minh hơn. Về phía gia đình, chương trình giúp phụ huynh tiết kiệm được một số chi phí sinh hoạt của gia đình.

Tính đến tháng 6/2020, hơn 43.000 em học sinh tại TP. Quy Nhơn và 10 địa điểm khác (TX. An Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn, An Lão, Vân Canh, và Vĩnh Thạnh) đã tham gia chương trình sữa học đường, đạt tỉ lệ 97%. Trong năm học mới, các bé sẽ tiếp tục được uống đều đặn 3 hộp sữa mỗi tuần.