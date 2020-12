Sóng “ngoạm” dãy nhà hàng ven biển An Bàng: Trắng tay sau sạt lở

Gần một tháng sau trận cuồng phong Vamco (bão số 13) quét qua, bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn ngập chìm trong khung cảnh ngổn ngang, đổ nát.

Dãy nhà hàng ven bãi tắm An Bàng bị sóng biển phá tan hoang.

Chực chờ con sóng lặng, hôm nay, ông Đinh Văn Chinh (57 tuổi, chủ nhà hàng Hồng Hạnh) nhặt nhạnh từng khối bê tông, tỉ mẩn gia cố 2 cây trụ đang gồng mình chống đỡ phần trước của căn chòi lá có nguy cơ ngã sập về phía biển.

Vẻ mặt buồn rười rượi, ông Chinh kể, tối 14/11, bão số 13 áp sát đất liền và gây mưa to gió lớn khắp dọc dài các tỉnh miền Trung. Ngay trong đêm, ông cùng hàng chục chủ kinh doanh ven bãi tắm An Bàng đồng loạt đóng cửa các nhà hàng có kết cấu tranh tre dừa lá để di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Rạng sáng hôm sau, khi gió lặng và sóng cũng bớt cuộn trào, hai vợ chồng ông lật đật chạy ra coi tình hình. Chứng kiến 3 căn chòi lá san sát của nhà hàng mình đang chênh vênh bên “miệng” con sóng, ông bàng hoàng, chết lặng. “Toàn bộ phần mái che bị gió thổi bay. Trong khi các căn chòi vốn là nơi phục vụ du khách ăn uống, ngắm biển bị sóng đánh sập một nửa, rơi vào thế xiêu vẹo. Tôi không nghĩ có ngày bãi tắm An Bàng lại lâm vào tình cảnh sạt lở khủng khiếp như vậy”, ông Chinh ngậm ngùi nói.

Ông Chinh tâm sự, sau quãng thời gian dài chắt bóp, 10 năm trước, hai vợ chồng ông bàn bạc rồi đi đến quyết định dốc toàn bộ vốn liếng để thuê mặt bằng ở ven biển An Bàng và dựng lên nhà hàng chuyên bán hải sản. Đầu năm nay, dịch COVID-19 bùng phát, đẩy việc kinh doanh dựa vào du lịch của gia đình rơi vào thế khó khăn, lâm nợ.

Ông Chinh xót xa khi cơ sở kinh doanh của mình đang chênh vênh trước sóng biển.

Và khi hai vợ chồng đang loay hoay với số nợ ngân hàng 300 triệu đồng còn đeo đẳng chưa dứt thì sạt lở bờ biển như giáng một đòn chí mạng khiến tình thế trở nên lao đao. Buông tiếng thở dài, ông Chinh giãi bày: “Gần một năm nay, việc bán buôn ở đây thường xuyên ngưng trệ do dịch COVID-19. Bây giờ, xâm thực đang chực chờ nuốt chửng nhà hàng ven biển càng làm chúng tôi lo hơn. Mỗi ngày mở mắt, thấy cơ sở kinh doanh của mình hư hỏng cũng xót xa lắm nhưng đành bất lực vì không biết lấy tiền đâu mà sửa sang”.

Cách cơ sở kinh doanh của ông Chinh chừng 30 mét là nhà hàng Kim Cúc của vợ chồng bà Nguyễn Thị Cúc và ông Trần Đức.

Mặc dù nằm ngay bên trục đường chính dẫn xuống bãi tắm nhưng việc bán buôn của nhà hàng này cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm suốt gần một năm nay. Nhắc đến thiệt hại, có lẽ không một chủ nhà hàng nào ở khu vực bãi tắm An Bàng thê thảm hơn vợ chồng bà Cúc.

Cuối năm 2019, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi liên tiếp 4 nhà hàng, trong đó có nhà hàng Kim Cúc. “Riêng nhà hàng của tôi bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại gần 3 tỷ. Vài ngày sau thảm họa, tôi vay mượn 2 tỷ để dựng lại nhà hàng mới. Nào ngờ, không bao lâu thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến nhà hàng phải đóng cửa suốt một thời gian dài. Còn đợt triều cường do ảnh hưởng của bão số 13 đã đánh toang hoác một đoạn bờ kè, sóng lớn uy hiếp nhà hàng của tôi”, bà Cúc bộc bạch.

Cảnh ngổn ngang ở bãi tắm An Bàng.

Ngoài trường hợp của gia đình ông Chinh, bà Cúc, theo thống kê của UBND phường Cẩm An, sạt lở xảy ra vào giữa tháng 11 vừa qua khiến tổng cộng 29 nhà hàng dọc bãi biển An Bàng bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Chính quyền thành phố đang tính toán để xử lý sạt lở tại bờ biển An Bàng. Địa phương dự kiến lên phương án dựng kè mềm để bảo vệ bờ biển cũng như các nhà hàng ven biển”.