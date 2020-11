Bão số 13 quét qua, sóng ‘nuốt chửng’ dãy nhà ven biển Hội An

Video: Sóng ‘nuốt chửng’ dãy nhà ven biển Hội An

Trắng tay sau cuồng phong, sóng lớn

Mặc dù không trực tiếp đổ bộ nhưng bão số 13 cũng khiến vùng biển Hội An, tỉnh Quảng Nam cuộn trào những lớp sóng bạc đầu.

Trong đêm 14, rạng sáng 15/11, sóng to gió lớn liên tục công phá, quật sập dãy nhà chuyên bán hải sản phục vụ du khách của 7 hộ dân ven biển Hội An (thuộc tổ 4, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An).

Dãy nhà ven biển Hội An bị sóng quật sập.

Tờ mờ sáng, khi gió không còn giật rít từng cơn và sóng cũng thôi hung hăng "ngoạm" sâu vào bờ, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (40 tuổi) lật đật chạy ra coi tình hình căn nhà nằm bên triền con nước.

Lúc này, bà Hoa và chồng như không muốn tin vào mắt mình khi toàn bộ ngôi nhà kiên cố, đồng thời là cơ sở kinh doanh giờ đây chẳng khác nào một đống hoang tàn.

Lật từng khối bê tông trong mớ đổ nát với hy vọng vớt vát đồ đạc còn có thể sử dụng, bà Hoa khóc than trước thảm họa vừa giáng xuống gia đình mình.

Bà Hoa kể, cách đây 4 năm, hai vợ chồng chạy đôn chạy đáo vay mượn 400 triệu đồng. Toàn bộ vốn liếng được đầu tư san lấp mặt bằng, dựng lên ngôi nhà nhỏ 70m2 bên bãi biển.

"Ngày ngày, tôi mua hải sản tươi sống về chế biến và bán cho du khách. Đồng lời kiếm được dù không nhiều nhặn nhưng cũng đủ nuôi sống cả nhà. Nào ngờ, khi số nợ còn chưa trả xong thì cả cơ ngơi bị sóng biển đánh sập, đẩy gia đình lâm cảnh trắng tay", bà Hoa giàn giụa nước mắt giãi bày.

Ông Đức ngậm ngùi khi một nửa ngôi nhà đổ sập sau cơn bão số 13.

Ngồi bần thần ngay vị trí một nửa ngôi nhà bị sóng biển kéo sập từ đêm qua (14/11), ông Trần Minh Đức (65 tuổi) chốc chốc lại thốt lên: "Quá khủng khiếp". Ông Đức tâm sự, nhiều năm chứng kiến bờ biển địa phương bị bào mòn, ông không nghĩ có ngày sóng dữ lại "nuốt chửng" nhà cửa của mình và 6 hộ dân khác.

Theo ông Đức, từ sau cơn bão Molave (bão số 9), đoạn bờ biển phía sau nhà ông bị "ngoạm" sâu chừng 15m, hàng dừa chắn sóng cũng bị quật bật gốc, nằm chỏng chơ.

"Bắt đầu từ cơn bão cuối tháng 10 vừa qua, 7 nhà dân ở đây đã bị đặt trong tình trạng báo động khi sóng biển cuốn sập một số công trình phía sau nhà. Tới bão số 13 thì hầu hết các nhà bị sóng đánh sập một nửa. Còn trường hợp nhà chị Hoa thì chẳng còn gì cả", ông Đức ngậm ngùi chia sẻ.

"Thuộc diện nguy hiểm từ năm ngoái"

Trưa 15/11, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, 7 ngôi nhà bị sóng công phá nằm gần bãi biển Cửa Đại - nơi vấn đề sạt lở trở thành "bài toán" hết sức nan giải của chính quyền địa phương.

Đống đổ nát sau trận cuồng phong, sóng lớn.

"Những hộ trên bắt đầu dựng nhà, mở hàng quán từ 5 năm trở lại đây và chủ yếu tạo điểm dừng chân, phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách. Lực lượng chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho các hộ dân", ông Quang nói.

Đề cập đến vụ 7 ngôi nhà bị sóng phá tan tành, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An xác nhận, khu vực xảy ra sạt lở chỉ là một đoạn ngắn thuộc bờ biển Hội An kéo dài 8 cây số.

"Toàn bộ bờ biển Hội An đến thời điểm hiện tại đều bị sạt lở, nghiêm trọng nhất vẫn là khu vực bãi tắm Cửa Đại.

7 ngôi nhà mới bị công phá, sập đổ thực chất đã nằm trong diện nguy hiểm từ năm ngoái. Sau mấy trận bão liên tiếp vừa qua, những nhà này mới chính thức bị sóng nhấn chìm toàn bộ hoặc một phần", ông Hùng thông tin thêm.