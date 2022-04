Sơn Tùng M-TP bị dân mạng 'khui' hàng loạt lỗi ngoại ngữ

(VTC News) -

Sau một năm vắng bóng, Sơn Tùng M-TP thông báo trở lại làng nhạc với ca khúc "There's No One At All", phát hành ngày 28/4. Lần đầu thực hiện một ca khúc hát tiếng nước ngoài, Sơn Tùng thừa nhận anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ vững tâm lý thoải mái. Với Sơn Tùng, đây là một trong những trải nghiệm mới của anh trên con đường sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi Sơn Tùng thông báo hát tiếng Anh, nhiều cư dân mạng đã "khui" lại những ồn ào trước đây khi anh liên tiếp bị soi mắc lỗi ngoại ngữ cơ bản.

Sơn Tùng nhiều lần bị soi mắc lỗi sử dụng tiếng Anh

Dùng sai giới từ

Hồi tháng 8/2021, Sơn Tùng từng đăng hình ảnh được cho là "nhá hàng" cho sản phẩm âm nhạc mới. Anh viết: "There's something unique like a small map created by myself on the screen... I bet you guys already know what it is. Please wait for it! Oops, I hope you are not distracted with my glass of coffee". (Tạm dịch: Có điều gì độc đáo như những biểu đồ nhỏ tôi tạo ra trên màn hình đấy. Tôi cá là các bạn biết nó là gì mà. Hãy đón chờ nhé! Tôi hy vọng các bạn sẽ không bị phân tâm bởi cốc cà phê này đâu).

Ngay lập tức, các "cảnh sát chính tả" trên mạng bắt lỗi sai ngữ pháp tiếng Anh của Sơn Tùng. Cụ thể, trong bài viết, Sơn Tùng sử dụng cụm "be distracted" (nghĩa là mất tập trung vào thứ gì đó). Tuy nhiên, anh lại nối tiếp bằng giới từ "with" mà theo nhiều "cô giáo mạng" thì phải dùng "from/by" mới chuẩn.

Bài viết sử dụng tiếng Anh của Sơn Tùng bị soi mắc lỗi dùng giới từ.

Bị fan sửa lỗi từng chữ tiếng Anh

Trước khi thành công như bây giờ, Sơn Tùng từng bị soi kém ngoại ngữ đến mức phải để fan sửa từng chữ một. Năm 2018, Sơn Tùng đăng tải bài viết sử dụng hoàn toàn tiếng Anh khiến dân tình choáng. Bài viết này nhanh chóng bị các "cô giáo mạng" chỉ ra chi chít lỗi, từ ngữ pháp đến cách dùng từ, dấu chấm, phẩy.

Sơn Tùng đăng dòng trạng thái dùng hết tiếng Anh để chia sẻ về một bộ phim.

Ai dè bị dân mạng soi và sửa lỗi chi chít.

Nói tiếng Anh như đọc thoại lời Việt

Không chỉ viết sai, Sơn Tùng còn từng bị dân mạng nhận xét là nói tiếng Anh không khác... đọc thoại lời Việt. Khi xuất hiện trong đêm chung kết trao giải The Face Việt Nam mùa đầu, Sơn Tùng gây tranh cãi khi phát âm "tha thu" khi nói về hình xăm (tattoo) trên mặt. Ngay sau đó, rất nhiều clip ngắn nhái lại cuộc trò chuyện giữa MC và Sơn Tùng trong chương trình được dân mạng lan toả.

Tuy nhiên, một số khán giả bênh vực anh, cho rằng sau khi hát và nhảy trên sân khấu, Sơn Tùng bị hụt hơi nên phát âm từ "tattoo" chưa được chính xác.

Viết sai tên producer

Sau khi Sơn Tùng đăng tải poster ca khúc mới "There's No One At All", dân mạng nhanh chóng phát hiện anh viết sai tên của producer Chris Gehringer thành Christ Gehringer. Sau khi bị phát hiện sai sót, Sơn Tùng đã cập nhật poster mới viết đúng tên.

Sơn Tùng viết sai tên producer trên poster MV mới.