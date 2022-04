Cảnh nhảy lầu tự tử khiến MV mới của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích

(VTC News) -

Khẳng định "Đã đến lúc chinh phục ngọn núi khác", tối 28/4, Sơn Tùng M-TP đã phát hành MV "There is no one at all"- ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp trên Youtube. Song song với việc phát hành tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP cũng tấn công thị trường quốc tế khi cùng lúc cài đặt giờ phát hành riêng tại New York, Los Angeles, Tokyo, Seoul.

Trong MV Sơn Tùng hoá thân thành một kẻ lang thang, sống trên xe chở rác, bất mãn và chán ghét cuộc sống. Xuyên suốt MV là việc Sơn Tùng thường xuyên gây rối, anh bị đuổi đánh, bị cả xã hội quay lưng. Tuy nhiên, gây tranh cãi và chỉ trích nhiều nhất là cảnh cuối cùng của MV khi nhân vật chính giải quyết bế tắc cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu. Trước đó, Sơn Tùng đã đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân thành màu đen, như một cách quảng bá ngầm cho MV mới.

Trong bối cảnh gần đây có một số vụ học sinh, sinh viên nhảy lầu tự tử thì MV này của Sơn Tùng - MTP không khác gì "thêm dầu vào lửa". Trong khi Sơn Tùng - MTP là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất showbiz Việt, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với giới trẻ. Một nghệ sĩ chia sẻ: "Sơn Tùng là một nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ rất lớn. Lượng fan rất đông. Mỗi sản phẩm cậu ấy ra đều có sự ảnh hưởng đến lớp trẻ. Xem MV toàn bạo lực, lại có cảnh nhảy lầu ở cuối MV. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên bởi MV lại không được dán nhãn 18+. Tôi thấy không ổn".