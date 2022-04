Bị chê tơi tả, MV mới của Sơn Tùng vẫn lên Top 1 trending Youtube

Tối 28/4, Sơn Tùng đánh dấu sự trở lại của mình trên đường đua Vpop trong năm 2022 với sản phẩm There Is No One At All. Đây là một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp được chính Sơn Tùng sáng tác và sản xuất.

Không lâu sau khi lên sóng, MV There Is No One At All nhận về khá nhiều phản ứng chẳng mấy tích cực. Dù vậy, netizen cũng khá bất ngờ khi MV mới của Sơn Tùng "hạ bệ" Đông Nhi trên trending Youtube.

MV mới của Sơn Tùng chính thức "hạ bệ" Đông Nhi trên trending Youtube.

Theo đó, MV There Is No One At All của Sơn Tùng đã gây tranh cãi mạnh mẽ ngay khi vừa lên sóng bởi tạo hình được cho là sao chép các thành viên BIGBANG, rồi nội dung có chi tiết phản cảm và cả việc hát tiếng Anh không được tốt. Lượt xem MV giảm hẳn thấy rõ so với những sản phẩm trước đây của Sơn Tùng. Dù vướng phải nhiều cản trở như thế, ấy vậy mà MV There Is No One At All của Sơn Tùng cũng đã chính thức có mặt tại vị trí #1 trending Youtube Việt Nam ở cả hạng mục chung và âm nhạc. MV mới của Sơn Tùng đạt được thành tích này chỉ sau 12 tiếng phát hành.

Và với việc thần tốc đạt No.1 trending Youtube như thế, Sơn Tùng đã vượt mặt Đông Nhi cùng MV Đôi mi em đang u sầu đã đạt No.1 cách đây không lâu. Nhiều netizen khá bất ngờ vì sao ca khúc này của Sơn Tùng dù bị chê nhưng lại rất nhanh đạt trending Youtube.

Một số người cho rằng chắc là vì nhiều khán giả cũng tò mò vì sao MV mới của Sơn Tùng lại bị chê như thế nên đã bấm vào xem. Một phần cũng do các fan đang không ngừng ra sức cày view cho "Sếp". Tính đến hiện tại (10h sáng 29/4), There Is No One At All của Sơn Tùng ghi nhận con số 4.846.566 lượt xem hiển thị và hơn 98.572 bình luận.