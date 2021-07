Singapore thống kê riêng những người tiêm vaccine Trung Quốc

(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Y tế Singapore cho biết những người tiêm vaccine CoronaVac của Sinovac Biotech, Trung Quốc sẽ không được thống kê trong số liệu tiêm vaccine quốc gia.

Thay vào đó, họ sẽ được thống kê trong một danh sách đăng ký tiêm chủng quốc gia khác để các phòng khám trên cả nước có thể xem, nhằm tránh tiêm nhiều loại vaccine cho cùng một người.

Tiêm vaccine Sinovac ở phòng khám tư Singapore. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Singapore bắt đầu cho phép một số phòng khám tư nhân tiêm vaccine Sinovac cho người dân từ 18/6, dù vaccine Trung Quốc chưa được phê duyệt tại nước này. Hai sự cố không nghiêm trọng đã xảy ra tính đến 29/6.

Theo thống kê chính thức, gần 2,2 triệu người Singapore hoàn thành phác đồ tiêm chủng, 3,6 triệu người tiêm ít nhất một mũi Moderna hoặc Pfizer. Trong khi đó khoảng 17.000 người đã tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc, người phát ngôn cho biết.

Theo SCMP, ngày càng có nhiều bằng chứng rằng các vaccine mRNA như Pfizer và Moderna hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn các ca bệnh nặng, giảm nguy cơ tử vong và khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi những vaccine không thuộc loại mRNA như Sinovac có thể ngăn chặn các ca bệnh cấp tính, giảm nguy cơ tử vong, nhưng ít có tác dụng hơn với việc giảm khả năng lây nhiễm.

Cũng theo Bộ Y tế Singapore, một số người có phản ứng dị ứng với liều vaccine mRNA đầu tiên có thể chuyển sang chọn vaccine Sinovac, thông qua một chương trình gọi là Lộ trình tiếp cận đặc biệt.

Hôm 1/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech sản xuất. Hội đồng chuyên gia độc lập của WHO khuyến nghị sử dụng vaccine Sinovac cho người trên 18 tuổi.