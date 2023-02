Sẽ xử lưu động nhóm đàn ông đánh hai nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa

(VTC News) -

Thông tin này được ông Lê Tùng Lâm, Bí thư quận Thanh Khê nhấn mạnh tại lễ khen thưởng Công an và Viện KSND quận.

“Cơ quan công an, viện KSND cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án, đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, không để những trường hợp tương tự tái diễn”, ông Lâm nói.

Cơ quan công an lấy lời khai nhóm đàn ông đánh hai nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/2, chị Đặng Thị Nguyệt (38 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và chị Võ Thị Thùy Trinh (trú quận Thanh Khê) đóng gác chắn an toàn để tàu chạy (gác chắn Xuân Hà, Km789+524 đoạn giao nhau với đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì 3 người đàn ông chạy xe máy đến, yêu cầu mở gác chắn để đi qua. Chị Nguyệt và chị Trinh không đồng ý mở gác chắn. Ba người đàn ông lao vào hành hung chị Trinh. Chưa dừng lại, khi tàu đi qua, chị Trinh mở gác chắn thì 3 người đàn ông tiếp tục lao vào hành hung nữ nhân viên này.

Chị Nguyện chạy đến can thì bị nhóm này tấn công. Lúc này, chồng chị Nguyệt là anh Nguyễn Văn Chuẩn vào can cũng bị nhóm thanh niên đấm đá túi bụi.

Nhóm đàn ông đánh 2 nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa (Nguồn: Mạng xã hội).

Vào cuộc điều tra, tối 21/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Quang Tuấn (39 tuổi), Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, trú phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, trú phường Hòa Khê, cùng quận Thanh Khê) là những người hành hung hai nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa và người can ngăn.

CHÂU THƯ