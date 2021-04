Sau lùm xùm, huyện Nam Trà My quyết định nhận tiền ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ

(VTC News) -

Ngày 14/4, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải vừa liên lạc với bà qua điện thoại để trao đổi về việc hỗ trợ xây nhà cho dân.

Huyện Nam Trà My và ông Đoàn Ngọc Hải thống nhất sẽ xây dựng 1 ngôi nhà tình thương giống thiết kế với nhà của các hộ dân vùng sạt lở Trà Leng.

Theo bà Huệ, với kinh phí 106 triệu đồng mà ông Hải chuyển cho địa phương hồi đầu tháng 3 là không đủ để xây dựng 2 ngôi nhà tình thương. "Do địa hình miền núi nên giá vật liệu ở địa phương rất cao. Nếu xây 2 ngôi nhà như mong muốn của ông Hải là rất khó. Vì vậy, sau khi nghe tôi trình bày, ông Hải quyết định sẽ gửi thêm 46 triệu nữa và thống nhất chỉ xây 1 căn nhà tình thương.

Chi phí cho ngôi nhà này dự kiến là 150 triệu đồng, ngang bằng với một ngôi nhà mà chính quyền địa phương xây dựng cho bà con vùng sạt lở Trà Leng hồi cuối năm. Còn dư 2 triệu, ông Hải nhờ tôi mua một máy quạt tặng cho hộ dân được cất nhà", bà Huệ nói.

Dự kiến, ngôi nhà tình thương dành cho hộ dân ở thôn 2, xã Trà Mai sẽ được xúc tiến xây dựng và hoàn thành trong vòng 1 tháng.

Trước đó, sáng 10/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải viết thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Chiều 10/4, ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải bài viết với nội dung muốn nhận lại số tiền 106 triệu đồng đã chuyển cho huyện Nam Trà My.

Theo bức thư này, ngày 2/3, ông chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Sau nhiều lần nhắn tin nhắc nhở các địa phương khẩn trương làm việc này, ông vẫn không nhận được phản hồi.

Sau đó, ông Hải tiếp tục đăng tải bài viết với nội dung sẽ không chuyển tiếp 14 triệu đồng cho Nam Trà My và mong nhận lại ngay 106 triệu đồng càng sớm càng tốt để ông xây dựng 1 căn nhà 120 triệu ở TP Hội An cho 3 người bị tâm thần.

Chiều tối 11/4, trên trang Facebook cá nhân, ông Hải viết thư gửi bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, chia sẻ việc sẽ không đòi lại số tiền đã hỗ trợ.