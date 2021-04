Huyện Nam Trà My sẽ trả lại 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải

(VTC News) -

Chiều 11/4, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, qua theo dõi trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, bà đã nắm được sự việc ông Đoàn Ngọc Hải muốn đòi lại số tiền ủng hộ cho địa phương.

Ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải bài viết với nội dung muốn nhận lại số tiền 106 triệu đồng đã chuyển cho huyện Nam Trà My.

Theo bà Huệ, ngay trong ngày mai (12/4), đại diện Ban Cứu trợ huyện Nam Trà My sẽ ra kho bạc để rút toàn bộ số tiền 106 triệu đồng mà ông Hải đã chuyển hỗ trợ địa phương hồi đầu tháng 3. "Điều tôi rất lấy làm tiếc là đôi bên đã không hiểu ý nhau ngay từ đầu. Khi ông Hải chuyển tiền cũng không nói rõ là giúp đỡ trường hợp nào. Tôi gọi điện thoại cho ông 2 lần để lên phương án sử dụng số tiền nhưng ông không nghe máy.

Hơn 1 tháng qua, tôi cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ ông Hải. Vì vậy, Ban Cứu trợ huyện quyết định bỏ số tiền này vô quỹ chung để thực hiện các chương trình giúp dân. Đọc thư ông Hải trên Facebook, tôi thực sự rất bất ngờ", bà Huệ nói.

Sáng 10/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải viết thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Trong thư, ông Hải cho biết, ngày 2/3, ông chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.

Sau nhiều lần nhắn tin nhắc nhở các địa phương khẩn trương làm việc này, ông vẫn không nhận được phản hồi.

Đến chiều 10/4, ông Hải tiếp tục đăng tải bài viết với nội dung sẽ không chuyển tiếp 14 triệu đồng cho Nam Trà My và mong nhận lại ngay 106 triệu đồng càng sớm càng tốt để ông tiến hành xây dựng 1 căn nhà 120 triệu ở TP Hội An cho 3 người bị tâm thần.

Đề cập đến sự việc đang khiến dư luận xôn xao, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông đã yêu cầu lãnh đạo huyện Nam Trà My vào cuộc làm rõ. Nếu sai thì xin lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm, còn không sai, không vi phạm cam kết thì xin ý kiến bà con để trả lại.