Ông Đoàn Ngọc Hải thôi đòi lại tiền, huyện Nam Trà My xây nhà tình thương

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận với VTC News tối nay (11/4).

Ông Đoàn Ngọc Hải quyết định cùng huyện Nam Trà My xây 2 căn nhà tình thương cho người dân.

Theo ông Dũng, khi ông Đoàn Ngọc Hải thôi mong muốn đòi lại 106 triệu đồng đã ủng hộ cho địa phương hồi đầu tháng 3 vừa qua, huyện thống nhất dùng số tiền này để xây dựng 2 căn nhà tình thương cho người dân.

Chiều tối nay (11/4), trên trang Facebook cá nhân, ông Hải viết thư gửi bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My. "Cảm ơn chị Huệ, chị đã dám nhìn thẳng vào sự việc. Tôi nghĩ mọi chuyện đúng như chị đề nghị, nên tiếp tục xây ngay 2 căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở huyện Nam Trà My. Nếu cần gì thêm chị cứ nhắn tin, tôi sẽ xử lý ngay", ông Hải viết.

Trước đó, sáng 10/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải cũng viết thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Theo bức thư này, ngày 2/3, ông chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Sau nhiều lần nhắn tin nhắc nhở các địa phương khẩn trương làm việc này, ông vẫn không nhận được phản hồi.

Sau trận sạt lở núi, người dân Trà Leng, huyện Nam Trà My được hỗ trợ xây nhà mới.

Sau đó, ông Hải tiếp tục đăng tải bài viết với nội dung sẽ không chuyển tiếp 14 triệu đồng cho Nam Trà My và mong nhận lại ngay 106 triệu đồng càng sớm càng tốt để ông xây dựng 1 căn nhà 120 triệu ở TP Hội An cho 3 người bị tâm thần.

Tiếp nhận thông tin này, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My xác nhận nếu ông Hải đòi thì huyện sẽ chuyển lại số tiền 106 triệu đồng mà ông đã ủng hộ cho địa phương.