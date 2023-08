Sau bão số 3, Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

(VTC News) -

Ngày 29/8, Đông Bắc của đảo Luzon (Philippines) xuất hiện cơn bão tên quốc tế là Saola. Chiều 30/8, bão đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cơn bão số 3 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp.

Dự báo trong tháng 9/2023, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 3 - bão Saola, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Biển Đông có thể hứng bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 9/2023. (Ảnh minh hoạ).

Trong tháng 9, nắng nóng ở Trung Bộ xu hướng suy giảm so với tháng 8/2023, ít gay gắt, không kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào chiều tối. Hiện tượng dông lốc, sét có thể kèm theo mưa đá tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Cũng trong tháng này, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, tháng 9/2023, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến thấp hơn từ 10-30%, Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30%, miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước khi đón tháng mới và người dân bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hôm nay 31/8, Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 31/8 có nơi trên 40 mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 42,6 mm, La Ngâu (Bình Thuận) 69 mm, Viên An (Sóc Trăng) 70 mm, Trung An (Cần Thơ) 53 mm, Mỹ Hiệp Sơn (Kiên Giang) 74,8 mm…

Từ chiều tối 31/8 đến 2/9, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 40-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 90 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Chiều tối và đêm 31/8, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.