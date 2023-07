Sạt lở vùi lấp chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc: Chủ tịch Lâm Đồng ra công điện hoả tốc

(VTC News) -

Liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc cùng 3 cán bộ CSGT và 1 ngươi dân, sáng 31/7, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra công điện khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão.

Nội dung công điện nêu rõ, trước diễn biến thời tiết mưa nhiều, liên tục trong thời gian qua, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng sạt lở đất làm ảnh hưởng đến ATGT và tính mạng, tài sản của người dân. Đặc biệt, vào khoảng 14h45 ngày 30/7, do mưa lớn liên tục, gây sạt lở đất tại Km 103+100, QL20 với khối lượng đất đá sạt lở rất lớn (chiều dài sạt lở khoảng 50m, cao 3m), gây ách tắc giao thông, hư hại một số tài sản của nhà nước và nhân dân.

Lực lượng chức năng xuyên đêm thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tại vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Thy Huệ - Đại Việt)

Để tiếp tục chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các khu vực đèo dốc, khu vực các công trình dưới chân mái taluy khu vực đồi dốc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng.

Huy động các lực lượng Công an, lực lượng Quân đội và các lực lượng tại địa phương, cùng máy móc, phương tiện, thiết bị để tập trung tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại khu vực sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc.

Đồng thời, chuẩn bị các phương án, nhân lực, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tham gia khắc phục hậu quả ngay khi có sự cố xảy ra và đưa người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt khẩn trương chỉ đạo, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện, cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi có mưa lớn để huy động phương tiện, nhân lực của địa phương chủ động xử lý, ứng phó chống sạt lở đất đá và cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân phòng tránh, hạn chế qua lại.

Kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời khi cần thiết) sơ tán ngay các hộ dân ở khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tài sản, tính mạng của nhân dân. Đồng thời, chủ động phương án hỗ trợ, ổn định nơi tránh trú, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời.

Thân nhân của các nạn nhân có mặt tại khu vực nhà tiễn biệt Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai sáng sớm 31/7. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp một phần chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc của Trạm CSGT Madanguoi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng 3 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 dân thường. Danh tính 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT bị vùi lấp là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977); Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990) đều là cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, một người dân tên Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị) cũng bị vùi lấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy thi thỉ của 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT. Mặc dù các đơn vị huy động tối đa nhân lực, phương tiện làm việc xuyên đêm tìm kiếm thi thể còn lại nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung tích.

NGUYỄN VƯƠNG