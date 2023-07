Sạt lở trên đèo Bảo Lộc vùi lấp 3 cán bộ CSGT: Bộ Công an chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Liên quan đến vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc vùi lấp 4 người (trong đó có 3 cán bộ CSGT và 1 dân thường), chiều 30/7, Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an - ƯPT) có Công điện gửi Ban Chỉ huy ƯPT Công an tỉnh Lâm Đồng; Ban Chỉ huy ƯPT các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông; Công an tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận…

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích những nạn nhân bị vùi lấp.

Theo đó, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPT đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, quyết liệt, khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện của lực lượng Công an nhân dân phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đất đá và khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên.

Tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình cán bộ chiến sĩ Công an bị thiệt hại, nhất là gia đình có người bị ảnh hưởng.

Xe cứu thương túc trực sẵn tại hiện trường sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng tại cơ sở chủ động rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài, nhất là các khu dân cư, trường học, trụ sở cơ quan, doanh trại, công trường, hầm mỏ để chủ động sơ tán, di dời.

Có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đảm bảo an ninh, trật tự, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn, khu vực nước ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ. Bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

ƯPT Bộ Công an đề nghị công an các địa phương lân cận như Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Thuận chủ động các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai đặc biệt khi có mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất. Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi biện pháp nếu cần.

Tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Văn phòng Bộ (SĐT: 069.2341042, 0913.555.323).

Trong các ngày 29 đến 30/7/2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa nhiều nơi, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa tính từ 20h ngày 29/7 đến 15h ngày 30/7 đạt 40-70mm; đặc biệt, tại đèo Bảo Lộc, lượng mưa vượt trên 190mm đã khiến nhiều điểm bị sạt lở, đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 02 chiều, nhiều phương tiện hư hỏng.

Khoảng 14h30 ngày 30/7, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp một phần chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc của Trạm CSGT Madanguoi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng 3 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 dân thường. Danh tính 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT bị vùi lấp là Thiếu tá Nguyễn Khắc Th. (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Th. (SN 1977); Thượng uý Lê Ánh S. (SN 1990) đều là cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, một người dân tên Ngọc A. (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị) cũng bị vùi lấp.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 2 cán bộ, chiến sĩ CSGT. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tiếp cận, tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại và khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

NGUYỄN VƯƠNG