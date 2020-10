Sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở Quảng Nam: Đã thông được đường vào Nam Trà My

Trưa 29/10, thông tin tại cuộc họp bàn phương án cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở núi vùi lấp mất tích ở Nam Trà My, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, đến 10h ngày 29/10, đã tìm thấy tổng cộng 16 thi thể người dân mất tích. Trong đó, có 8 người ở xã Trà Vân và 8 người ở thôn 1, xã Trà Leng.

Ông Bửu cho biết, trước tình hình khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở triển khai tìm kiếm cứu nạn, đến thời điểm này phương án thông đường bộ vẫn là khả thi nhất. Sáng nay, lực lượng quân đội đã thông được đường vào huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù đường bộ dẫn vào xã Trà Leng đang bị sạt lở nhiều nơi, tuy nhiên với lực lượng cơ giới hiện tại thì phải quyết tâm khai thông đường bộ trong chiều nay, 29/10.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại cuộc họp trưa 29/10.

“Đường bộ không những đưa được con người mà chúng ta rất cần đưa thiết bị liên lạc, phương tiện cơ giới, đèn điện… vào hiện trường nên phải quyết tâm thông bằng được đường bộ”, ông Bửu nói.

Ông Bửu nhận định thêm, mặc dù Công an huyện Nam Trà My đề xuất tiếp cận hiện trường bằng đường thủy, nhưng đi đường thủy sẽ gặp nhiều nguy hiểm và không mang lại hiệu quả cao. Như vậy, sẽ triển khai song song cả đường thủy lẫn đường bộ, nhưng đường bộ vẫn là con đường chính triển khai cứu nạn.

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam, lúc này cần nhất là lực lượng tại chỗ, càng nhiều càng tốt.

Hiện nay đang sử dụng lực lượng tại chỗ bằng tay không và đã tìm được 8 thi thể. Bằng cách nhanh nhất là đưa các lực lượng vào song song với thông đường, đảm bảo giao thông, đảm bảo kết nối để đưa lực lượng, phương tiện hiện đại vào giải quyết vấn đề căn cơ.

“Chúng ta không chờ đường bộ được thông mà sẽ bằng cách đưa lực lượng nhỏ lẻ vào nhiều chuyến để tăng cường lực lượng tại chỗ. Ngoài ra, tổ chức trinh sát đường sông để xem khả năng tối đa là vào đến đâu và từ điểm đó vào khu sạt lở khoảng cách bao nhiêu. Chúng ta chỉ còn 2-3 ngày thời tiết tốt nên phải thực hiện ngay từ bây giờ”, Trung tướng Bình nói.

Lực lượng Quân đội được tăng cường vào Trà Leng.

Đồng quan điểm, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, nguyên Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị công an tiếp tục trinh sát, còn Bộ Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị phương tiện đường thủy. Đề nghị UBND tỉnh bố trí phương tiện nhỏ để tách lực lượng, lương thực để đi đường tránh vào khu sạt lở ngay. 3 việc phải làm là đưa sớm các lực lượng vào để làm thủ công; thứ hai là khảo sát đường, thứ ba là nhanh chóng thông tuyến đường chính.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, vụ việc xảy ra đáng tiếc, rất đau lòng. Trách nhiệm của chúng ta là tập trung tìm kiếm những người mất tích, chưa xác định được 45 người mất tích còn hay mất.

“Thủ tướng chỉ đạo lập sở chỉ huy tiền phương ở Bắc Trà My, đề nghị Bắc Trà My phối hợp với các đơn vị, Nam Trà My để tác chiến và hỗ trợ tích cực cho Sở chỉ huy tiền phương”, ông Cường nói.

Về hướng tiếp cận hiện trường, Bí thư Quảng Nam cho rằng ưu tiên thứ nhất là đường bộ, đường thủy cho lực lượng ít đi trinh sát, hỗ trợ cho đường bộ, cố gắng trong hôm nay đưa quân vào hiện trường, tránh mưa gió 3-4 ngày đến.

Ngoài lực lượng của Quân khu 5 thì đề nghị Bắc Trà My huy động lực lượng để hỗ trợ Nam Trà My. Sở chỉ huy sẽ do Chủ tịch tỉnh làm Chỉ huy trưởng. Phía Quân khu 5 sẽ trực tiếp bố trí lực lượng làm ngày đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Như VTC News đưa tin, chiều tối 28/10, tại thôn 1, xã Trà Vân và thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My xảy ra sạt lở núi. Theo báo cáo, 45 người ở xã Trà Leng và 8 người ở xã Trà Vân bị vùi lấp. Lúc 23h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 7/8 nạn nhân bị vùi lấp ở xã Trà Vân.