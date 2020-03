14 ngày của vợ chồng Tom Hanks trước khi phát hiện nhiễm Covid-19

Cũng trong hôm đó, Wilson xuất hiện tại chương trình "Today Nine" của Channel Nine. Bà tiếp xúc trực tiếp với người dẫn chương trình David Campbell và Belinda Russell. Theo The Australian Financial Review, sau khi hay tin vợ chồng Tom Hanks nhiễm Covid-19, cặp MC này tự động cách ly, xét nghiệm. Phim trường Nine cũng đóng cửa để nhân viên y tế xịt khử trùng.