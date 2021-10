Sản xuất vaccine nhưng dân không chịu tiêm, Australia vứt bỏ gần 32.000 liều

(VTC News) -

Dữ liệu từ Bộ Y tế Australia cho thấy 969 điểm tiêm chủng ở nước này báo cáo tình trạng đổ bỏ vaccine AstraZeneca do hết hạn sử dụng. Khoảng 32.000 liều vaccine được báo cáo là hết hạn.

Dữ liệu mới đây tiết lộ số vaccine AstraZeneca không được sử dụng ở Australia lên tới 7 triệu liều trong bối cảnh năng lượng sản xuất vaccine của nước này tăng mạnh từ 2,5 triệu liều vào tháng 7 lên 4 triệu và 3,9 triệu liều vào các tháng 8,9.

Hàng chục nghìn liều vaccine AstraZeneca bị vứt bỏ ở Australia. (Ảnh: Getty Images)

Nhu cầu sử dụng vaccine AstraZeneca đang giảm. Chỉ 2 triệu liều được sử dụng vào tháng 9, giảm mạnh so với 3 triệu liều hồi tháng 8. Hạn sử dụng của vaccine AstraZeneca là 6 tháng.

Để tránh thảm họa lãng phí vaccine, Bộ Y tế Australia đang hướng dẫn các phòng khám và nhà thuốc về cách quản lý số vaccine dư thừa.

Theo đó, các cơ sở này được khuyến cáo chuyển các lô vaccine chưa sử dụng tới các địa phương có nhu cầu lớn hơn.

Cơ quan y tế Australia cũng cho biết họ đang làm việc với các nhà cung cấp vaccine để hỗ trợ chuyển hướng nguồn cung dư thừa.

Các liều vaccine dư thừa cũng sẽ được xem xét chuyển tới các nước láng giềng của Australia thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại.

Australia tới nay đã tặng 3,7 triệu liều vaccine cho 12 quốc gia ở Thái Bình Dương.

Nhóm chiến dịch End Covid For All gần đây kêu gọi Canberra viện trợ thêm 20 triệu vaccine tới các nước thu nhập thấp thông qua cơ chế COVAX của WHO cũng như đóng góp thêm 250 triệu USD cho cơ chế này.