Sẵn sàng cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Sáng 7/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tổng thể các nội dung cho Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022. Tham dự buổi kiểm tra có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức triển lãm.

Để bảo đảm Lễ khai mạc diễn ra trọng thị, an toàn, thành công, các nội dung của buổi lễ được tiến hành theo kịch bản điều hành chương trình. Các tiểu ban nội dung, điều hành-an ninh, lễ tân tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, chủ động hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm kế hoạch, chương trình cho Lễ khai mạc cũng như các nội dung xuyên suốt triển lãm. Các lực lượng đã triển khai chặt chẽ công tác kiểm soát quân sự, bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn khu vực; đội hình tiêu binh, quân nhạc đã luyện tập tích cực, sẵn sàng đón các đoàn khách trong nước và quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn kiểm tra các hạng mục phục vụ triển lãm. (Ảnh: TUẤN HUY)

Tại mỗi địa điểm kiểm tra, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trực tiếp cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các lực lượng tiếp tục tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa, ưu tiên mọi nguồn lực, gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng cho chương trình Lễ khai mạc cũng như các hoạt động của triển lãm. Công tác lễ tân, phục vụ phải thể hiện sự hiếu khách, tận tụy, chu đáo, chân thành. Bên cạnh đó, cần bảo đảm các yếu tố bản quyền cho các sản phẩm trưng bày tại triển lãm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: TUẤN HUY)

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/12, thu hút hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Triển lãm sẽ trưng bày và trình diễn các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không-không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Các gian hàng trưng bày trong nhà tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị. (Ảnh: KHÁNH NGÂN.)

Trong khuôn viên triển lãm, Ban tổ chức cũng bố trí khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày “Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” để trưng bày các mốc son tiêu biểu của QĐND Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế-xã hội, kết nối với triển lãm không gian mạng.

Một số hình ảnh về vũ khí trang bị của QĐND Việt Nam trưng bày tại khu vực ngoài trời. (Ảnh: KHÁNH NGÂN)

Hiện tại, các hạng mục và sản phẩm trưng bày trong nhà và ngoài trời tại triển lãm cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho Lễ khai mạc triển lãm vào sáng mai (8/12).

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ hằng ngày; mở cửa miễn phí cho nhân dân từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 9/12 và cả ngày 10/12.