Bộ Quốc phòng thông tin về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

(VTC News) -

Chiều 24/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức cuộc họp giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Tham dự buổi họp báo có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục công nghiệp quốc phòng (CNQP) – Đại diện lãnh đạo Tổng cục CNQP, cơ quan thường trực ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Đồng chủ trì cuộc họp báo gồm Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục công nghiệp quốc phòng; Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc họp báo Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cho biết, từ năm 2020, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã dự kiến tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam (Vietnam Defence). Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, triển lãm đã không thực hiện được.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục công nghiệp quốc phòng phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Vietnam Defence 2022.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát và đẩy lùi, Bộ Quốc phòng đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức triển lãm Vietnam Defence 2022; diễn ra từ ngày 8/12 đến 10/12 tại sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, mục đích Bộ Quốc phòng tổ chức Vietnam Defence 2022 làm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh đó là tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng còn thông tin dựa trên kinh nghiệm tổ chức Vietnam Defence 2022, Bộ Quốc phòng sẽ đánh giá để nghiên cứu hướng tới biến đây thành một sự kiện thường niên 2 năm một lần. Trong đó có Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng theo đại diện Tổng cục công nghiệp quốc phòng, khu vực tổ chức Triển lãm Vietnam Defence 2022 có tổng diện tích hơn 50.000 m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20.000 m2. Đến nay, đã có 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu u, châu Mỹ đăng ký có gian hàng trưng bày tại Triển lãm.

Tại Triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm: Bao gồm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng cục CNQP, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuạt quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel) và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an (Cục Công nghiệp an ninh) nghiên cứu, chế tạo.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Thiếu tướng Lê Xuân Sang và Đại tá Phạm Mạnh Thắng đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội về công tác tổ chức, lễ tân, y tế... tại Triển lãm Vietnam Defence 2022.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đón, tổ chức cho nhân dân tham quan Triển lãm Vietnam Defence 2022, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng cho biết, sau ngày khai mạc triển lãm vào 8/12, ban tổ chức sẽ mở cửa đón nhân dân đến triển lãm từ 14h chiều ngày 9/12 cho đến hết ngày 10/12 (thời gian từ 9h sáng đến 18h chiều).