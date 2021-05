(VTC News) -

Ngày 16/5, trả lời PV VTC News, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội cho biết Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có nghị quyết rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

"Ly do là do ông Tuấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do sức khoẻ và để tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện Bạch Mai, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp", bà Thanh nói.

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967, quê quán Hà Nội), nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện đang làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông Tuấn là đại biểu Quốc hội khóa XIV của TP Hà Nội, hiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh).

Trước đó đã có một trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử là ông Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 10/8/1973. Ông Thế Anh đang là Tỉnh uỷ viên; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng cho biết, theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, một trong những điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là phải có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.