Rơi từ tầng 13 được cứu là hi hữu, đừng để trẻ chết oan vì chung cư kém an toàn

(VTC News) -

Video: Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13

Đó là ý kiến của nhiều độc giả VTC News khi phản hồi loạt tin bài về sự việc cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư và được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống. Nhiều độc giả khác sau khi bày tỏ cảm xúc “thót tim”, “hú hồn hú vía” và mừng cho em bé thoát chết trong gang tấc cũng cảnh báo về mối nguy hiểm rình rập trẻ em ở các tòa nhà chung cư do ban công, cửa sổ… kém an toàn và sự vô tâm, bất cẩn của người lớn trong gia đình.

Độc giả Hồng Linh viết: “Xem clip, thấy rụng rời rồi khi biết bé được anh Mạnh cứu thì tim rung lên lần nữa. Mừng cho bé, biết ơn người hùng đã kịp thời và quên mình cứu cháu. Thế nhưng cũng muốn nhắc mọi người rằng anh hùng không phải lúc nào cũng có mặt để cứu người, mà mỗi gia đình đều phải bảo vệ trẻ bằng cách đảm bảo an toàn mỗi lúc, mỗi nơi. Nếu nhà chung cư cứ mất an toàn, cha mẹ cứ vô tâm thì sẽ có nhiều bé chết oan”.

Một độc giả ẩn danh bình luận: “Nhà có trẻ nhỏ, người lớn phải quan sát xung quanh môi trường sống của trẻ để phát hiện ra những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tính mạng của trẻ. Trường hợp trên nếu trẻ không chui ra thì khả năng trẻ bắc ghế để leo ra khỏi lan can cũng khá cao”.

Lê An: Chung cư xây kiểu gì mà em bé trèo được ra ban công và rơi xuống?

Huyền Anh: Bố mẹ bất cẩn quá, các gia đình sống ở tầng cao nên cẩn thận hơn. Chàng trai cứu bé cũng thật dũng cảm và khéo léo. Rất may không có chuyện gì xảy ra với cả hai.

Long: May mắn này là hy hữu, sự việc trong clip gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ có con nhỏ hãy cẩn thận hơn. Các nhà đầu tư khi thiết kế, xây dựng chung cư cần tính đến tai nạn loại này.

Tuấn Việt: May là đứng trên mái tôn để đỡ, lực va đập vào mái tôn cũng đỡ đi rất nhiều, chứ đứng dưới nền bê tông thì không biết thế nào.

Ẩn danh: Nhà có con nhỏ mà bố mẹ vô tâm, đoảng quá.

Loan: Nhà này sao không làm song cửa? Mua được nhà nhưng không mua được song cửa?

Hùng: Gia đình có trẻ nhỏ thì phải biết quan tâm đến việc bảo đảm lan can nhà mình an toàn chứ. Rất may là em bé này được người hùng cứu, nhưng nếu chỉ cần anh ấy chậm một giây hay động tác thiếu chính xác một chút thì thế nào?

Lê Nghĩa Thương: Xin cảm ơn về hành động thật đẹp của anh. Chúc mừng gia đình và cháu bé. Sau vụ việc, hy vọng nhà có con em ở khu chung cư nên học hỏi rút kinh nghiệm. Có thể làm lại rào chắn hành lang cao lên để các bé không thể trèo qua được. Thật sự rất nguy hiểm. Đó là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn

Căn phòng nơi gia đình cháu bé sinh sống chưa có tấm lưới chắn.

Phần lớn trong hàng trăm bình luận của độc giả VTC News bày tỏ sự cảm phục, biết ơn và tôn vinh anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng như mong muốn hành động vị tha, quên mình của anh sẽ lan tỏa và được nhân rộng trong xã hội.

Lý Vạn Hưng: Lòng yêu thương con người chân thực từ trong tâm của anh Mạnh, rồi tự nhiên bật ra thành hành động trước sự việc, không cần phải suy nghĩ gì, như là bản năng của anh vậy. Thật đáng trân trọng! (Có kịp suy nghĩ, cân nhắc gì đâu, bản năng rồi).

Tam Canh: Không ai (kể cả anh) biết anh là siêu nhân trước khi sự việc này xảy ra. Anh sinh ra cháu một lần nữa. Thật ngưỡng mộ.

Nguyễn Xuân Kiên: Các con của anh thật may mắn khi được sinh ra và có người bố với tấm lòng nghĩa hiệp. Cảm ơn và trân trọng anh Nguyễn Ngọc Mạnh, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh tự hào về anh.

Giang Do: Anh đã rất quyết đoán, xử lý kịp thời. Nếu không nhanh trí trèo lên mái nhà xe để đón cháu bé thì tính mạng cháu đã có thể nguy kịch rồi. Trường hợp này nhiều người ở gần đó cũng chỉ biết đứng nhìn theo số phận cháu thôi. Thật đáng khâm phục hành động nghĩa hiệp của anh! Chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn!

Trần Đình Tăng: Thật xúc động. Tôi rất nể phục sự nhanh nhẹn, can đảm của Anh Mạnh. Anh đã kịp thời cứu sống cháu bé. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Minh Vũ: Đúng thời điểm, có thể nói là duyên số, cháu bé không may rồi lại vô cùng may mắn. Anh khiêm tốn, nhưng hành động đó, phản xạ tuyệt vời đó là bản năng của một nhân cách cao cả. Tôi cũng tin lời anh, sẽ có nhiều người làm như vậy. Hãy lan tỏa tấm gương anh để nhân rộng tình người.

Trần Kim Dung: Đáng trân trọng, bạn là một người tốt mới phản ứng nhanh với hành động dũng cảm như vậy.

Phạm Như Phi: Người hùng đức độ của năm. Triệu lần ngưỡng mộ anh!

Phạm Ngọc Anh: Một hành động vô cùng dũng cảm, đáng để chúng ta ca ngợi và học tập tinh thần khiêm tốn đầy tình người của anh ấy.

Ẩn danh: Việc đoán đúng điểm rơi của cháu và đỡ thành công, đây là việc siêu

Ngô Liệu: Hành động này là rất dũng cảm, không phải ai cũng dám làm bởi đỡ một cháu bé từ trên cao rơi xuống, người đỡ rất dễ bị thương rất nặng (hoặc có thể chết). Cần phải cám ơn anh Mạnh, đồng thời các cấp cần đề nghị nhà nước khen thưởng hành động dũng cảm này của anh.

Đặng Thị Trung Cang: Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng có một gia đình, cũng có một bé gái. Những người trẻ khác khi nhìn thấy sự việc này lẽ nào không thoáng ý nghĩ là bằng cách nào đó cứu đứa bé này? Anh ấy sau khi giúp đứa bé đã ngay lập tức chạy về nhà ôm con gái của mình vào lòng. Có nghĩa là anh ấy cũng thoáng nghĩ nếu lỡ như có trường hợp tương tự thì cũng sẽ có người xuất hiện cứu người ngay lập tức.

Trong cuộc sống hằng ngày, cuống quýt trong vòng quay cơm, áo, gạo, tiền, tuy vậy khi gặp việc không may xảy ra, cũng sẽ không ít người nghĩ đến việc cứu

Xuan Hoa Nguyen: Cứu một người phúc đẳng hà sa! Cám ơn, rất cám ơn anh Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm tuyệt vời!

Bạn có đồng tình với các ý kiến trên? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở box bình luận bên dưới.