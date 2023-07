Rao bán giấy khám sức khỏe giả, 2 người bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng đăng bài trên mạng xã hội rao bán giấy khám sức khoẻ giả. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, do tình hình kinh tế khó khăn, lợi dụng nhu cầu người dân cần tìm kiếm việc làm, nộp hồ sơ xin việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một số đối tượng đã đăng tải nhiều bài viết, bình luận về việc rao bán, nhận làm giấy khám sức khỏe của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với chi phí rẻ, tiết kiệm thời gian không cần đến khám trực tiếp.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/4 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp với Công an TP Uông Bí tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi xách của N.C.T. (SN 1991) tại khu vực phường Yên Thanh, TP Uông Bí có một số giấy khám sức khỏe có hình dấu đỏ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

N.C.T. khai nhận đây là các giấy khám sức khỏe giả. Khi lên mạng xã hội thấy nhiều người cần tìm việc làm tại các khu công nghiệp, N.C.T. đã cùng N.V.T (SN 1996) đặt mua giấy khám sức khỏe giả của một đối tượng không quen biết trên mạng, sau đó bán lại cho một số người có nhu cầu để kiếm lời.

Cơ quan điều tra cho biết, hành vi của N.C.T. và N.V.T. là “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, có thể phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 7 năm.

Qua vụ việc này, người dân cần hết sức cảnh giác với các bài đăng, bình luận trên mạng xã hội, tuyệt đối không thực hiện mua bán, làm giả các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trái với quy định của pháp luật.

PV (VOV Đông Bắc)