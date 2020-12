Ra mắt căn hộ mẫu đẳng cấp của quần thể nghỉ dưỡng 5 sao The Maris Vũng Tàu

(VTC News) -

Là quần thể nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế với quy mô 23 ha lớn nhất thành phố biển, The Maris mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, kết hợp cùng mô hình giải trí sôi động, thời thượng với tổ hợp hơn 100 tiện ích đỉnh cao.

Sự xuất hiện của dự án The Maris không chỉ “giải cơn khát” cơ sở lưu trú cao cấp cho TP. Vũng Tàu mà còn tạo lực đẩy đưa Vũng Tàu thành điểm đến cao cấp, tích hợp giải trí nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực. Được triển khai theo mô hình “thành phố trong thành phố” và tọa lạc bên bãi biển Chí Linh nguyên sơ với 500m đường biển, The Maris có mật độ xây dựng chỉ khoảng 21%, gần 80% khuôn viên là không gian xanh thảm cỏ, mặt nước cùng công trình công cộng. Quy hoạch tổng thể của The Maris bao gồm 3 tòa tháp căn hộ và 1 khách sạn 5 sao, cùng 192 biệt thự cao cấp xen giữa những khu phố thương mại sầm uất và điểm nhấn kiến trúc độc đáo.

Được ví như “cánh buồm” tiên phong đón sóng của The Maris, Alaric Tower – tháp căn hộ đầu tiên của dự án khi chính thức “chào sân” sẽ góp phần làm “nóng” lại thị trường BĐS Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối năm 2020.

Với phiên bản giới hạn chỉ 500 căn hộ, tòa tháp Alaric Tower có thiết kế tổng thể tựa như một con tàu rẽ sóng ra khơi và ôm trọn tầm nhìn hướng ra 500m đường bờ biển, chỉ cần bước ra ban công, chủ nhân đã có thể tận hưởng bình minh rạng rỡ trên thành phố biển mỗi sớm mai. Đây là điểm nhấn nổi bật nhất giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp toàn cảnh của thành phố Vũng Tàu. Mỗi căn hộ đều sở hữu hệ thống cửa kính lùa rộng cùng khu ban công thông thoáng, được thiết kế tạo hình như những cánh buồm nhỏ, giúp chủ nhân chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên bên trong “thành phố thu nhỏ” The Maris.

Được xem là ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai đẳng cấp ven biển, căn hộ Alaric Tower thừa hưởng hàng loạt tiện ích đẳng cấp của một tổ hợp resort 5 sao chuẩn quốc tế như đại lộ Marisa, quảng trường trung tâm Poseidon Square, công viên Nature Awake, vườn nữ thần Larissa Garden, hồ bơi vô cực 5 sao, sân thể thao đa năng, 6 clubhouse với hệ thống gym - spa - nhà hàng cao cấp trải dài toàn khu…

“Cú bắt tay” giữa thương hiệu quản lý quốc tế 5 sao Eastin Grand Hotels & resort và đơn vị vận hành AHS - tập đoàn uy tín Absolute Hotel Services khiến căn hộ du lịch Alaric Tower trở thành lựa chọn an toàn và bền vững cho nhà đầu tư. Thương hiệu quản lý và vận hành AHS đã bảo chứng cho thành công của nhiều dự án trên thế giới, nên chất lượng dịch vụ tại The Maris nói chung và Alaric Tower nói riêng đều tuân theo quy chuẩn nghiêm ngặt nhất. Bên cạnh đó, dự án được tư vấn thiết kế kiến trúc bởi Tama Architects & GK Archi và thiết kế nội thất bởi HaiDecor - những đơn vị giàu kinh nghiệm và chuyên môn trong triển khai các dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

The Maris là tâm huyết được ấp ủ trong 10 năm của Chủ đầu tư Allgreen Vượng Thành – Trùng Dương với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 7.500 tỷ đồng. Đồng thời Ngân hàng Agribank (Chi nhánh 5) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng chủ đầu tư để cung cấp nguồn lực tài chính cho từng giai đoạn xây dựng và hoàn thiện dự án đúng tiến độ, cam kết cung cấp gói tín dụng hỗ trợ cho khách hàng.

Cùng với sự tham gia của đơn vị phát triển Rio Land, sự kiện khai trương chính thức văn phòng và căn hộ mẫu của dự án vào ngày 26/12/2020 dự kiến thu hút hơn 200 khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm. “Theo kế hoạch hoàn thành toàn dự án vào cuối năm 2022, The Maris hứa hẹn sẽ trở thành một “điểm đến” hút khách bậc nhất của du lịch nghỉ dưỡng, là cánh cửa đưa du lịch Vũng Tàu thăng hạng, xứng tầm với vị thế vốn có của “một thủ phủ du lịch” Việt Nam, góp phần thu hút du khách quốc tế” – Đại diện Rio Land khẳng định.

Thông tin chi tiết về dự án The Maris:

