Khai trương văn phòng bán hàng Vinhomes Ocean park, ra mắt căn hộ mẫu Ruby

(VTC News) - Nền kinh tế tổng hợp phát triển cân đối giữa các ngành nghề, lấy công nghiệp làm mũi nhọn, An Dương (Hải Phòng) đang trở thành miền đất hứa cho các nhà đầu BĐS.

(VTC News) - Chuỗi sự kiện New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc do Sun Group tổ chức tại trung tâm Thị trấn An Thới sẽ diễn ra từ 18h30 ngày 31/12/2020 đến 01h00 ngày 01/01/2021.