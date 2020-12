Vì sao nên đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng tại Nha Trang?

(VTC News) -

Vùng đất nghỉ dưỡng nổi tiếng hơn 100 năm

Hơn 100 năm nay, khi nói về du lịch biển, Nha Trang luôn dẫn đầu trong danh sách điểm đến của Việt Nam được du khách cả thế giới quan tâm. Bởi vì, từ khi người Pháp đặt chân đến Đông Nam Á, họ đã chọn Nha Trang như một điểm đến nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu. Tại vùng đất này, người Pháp đã xây dựng hàng loạt khách sạn sang trọng như Fregate, Grand Hotel Beau Rivage Nha Trang, Bon Air Hotel… nên thương hiệu nghỉ dưỡng vùng biển nhiệt đới đã được định hình sẵn từ trong tiềm thức.

Grand Hotel Beau Rivage Nha Trang

Qua năm tháng, thương hiệu nghỉ dưỡng Nha Trang được tăng thêm với dấu ấn năm 2003, đánh một dấu mốc quan trọng đưa Nha Trang trở thành nơi đáng chú ý trên thế giới khi vịnh Nha Trang được CLB Những Vịnh Đẹp Nhất Thế Giới kết nạp, trở thành thành viên thứ 29 của hiệp hội này.

Được vinh danh là Vịnh biển đẹp nhất thế giới, giá trị bất động sản tại cung đường biển đẹp nhất Nha Trang tăng đến chóng mặt trong những năm qua. Có thời điểm giá đất trên đường Trần Phú tăng hơn 500 triệu đồng cho mỗi mét vuông.

Biển Nha Trang - Điểm đến toàn cầu

Du lịch Việt Nam đang có bước phát triển vượt bậc trong cuối năm 2018 và đầu năm 2019 với những lần được lọt vào Top các cuộc bình chọn danh tiếng nhất trên thế giới. Thành phố biển xinh đẹp Nha Trang đã được xếp vào danh sách 50 điểm đến quan trọng thế giới do Tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn.

Thành phố biển Nha Trang tự hào khi được tạp chí địa lý du lịch National Goegraphic vinh danh là một trong những điểm đến quan trọng nhất thế giới. Thành phố biển đã thu hút du khách bởi nhiều cảnh đẹp hấp dẫn, nguyên sơ của các hòn đảo như Hòn Yến, đảo Điệp Sơn, đảo Bình Ba, bãi biển Trần Phú… Bởi vậy, Nha Trang luôn nằm trong check-list của nhiều du khách khi du lịch đến Việt Nam.

Ảnh: Trần Phú, Nha Trang

Năm 2018, Tạp chí US (Mỹ) xếp hạng bãi biển Nha Trang vào Top 50 bãi biển cát trắng đẹp nhất toàn cầu. Điều này có thể thấy rõ nhất khi bãi biển trước cung đường Trần Phú luôn đầy du khách nước ngoài quanh năm.

Phát triển du lịch dẫn đầu cả nước

Nếu so với các điểm đến về du lịch mới nổi gần đây phải chi trả rất nhiều tiền cho quảng cáo và tham gia liên tục các giải thưởng để truyền thông, Nha Trang gần như tự nhiên đi vào lòng người. Thủ tướng vừa có Quyết định (số 1456/QĐ-TTg) phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang (Khánh Hòa) đến năm 2040 quy hoạch nhằm nâng cao vị thế thương hiệu quốc tế của thành phố du lịch nghỉ dưỡng, bước đầu trở thành một thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Ngành du lịch Việt Nam hiện đang dẫn đầu trong khu vực ASEAN về số lượng khách du lịch đến từ các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan. Từ trước tới nay, Việt Nam luôn xếp sau Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và chỉ đứng ở vị trí thứ 5 của Đông Nam Á. Tuy nhiên khoảng cách này đang được thu hẹp qua từng năm.

Trong năm 2019, Việt Nam vượt qua Indonesia vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Chúng ta đã thành công trong việc tận dụng giao lưu du lịch trong khu vực và trên toàn cầu để chiếm lĩnh thị phần từ các đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á, đạt tăng trưởng kỷ lục cả về lượt khách quốc tế và trong nước trong gần 20 năm qua và cũng đứng thứ 4 khu vực về tốc độ tăng trưởng sau Myanmar, Phillippines và Campuchia.

Nếu không có dịch bệnh lan tràn toàn cầu, chắc chắn năm 2020 sẽ là năm tăng trưởng tiếp 2 con số cho du lịch Khánh Hòa và Nha Trang. Theo Thống kê Du lịch toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019, tổng lượt khách lưu trú ước thực hiện đạt 7.000 nghìn lượt, đạt 102,94% so với kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2018. Ngày khách lưu trú ước thực hiện đạt 21.000 nghìn ngày khách, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: khách quốc tế ước đạt 3.560 nghìn lượt, tăng 27,5% so với cùng kỳ 2018, đạt 107,88% so với kế hoạch; Khách nội địa ước đạt 3.440 nghìn lượt, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ 2018, đạt 120,44% so với kế hoạch đề ra.

Những ngày cuối năm 2020, khi dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, phố biển Nha Trang lại nhộn nhịp trở lại. Các khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhà hàng và khách sạn trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Năm 2021, khi vaccine đã được tiêm phòng rộng rãi, chắc chắn Nha Trang sẽ đón lượng du khách khổng lồ từ nước ngoài đổ về.

Hiện nay, số lượng phòng khách sạn 4 và 5 sao tại Nha Trang vẫn không đủ để đáp ứng cho du khách nước ngoài nên việc đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại đây vẫn nóng sốt mỗi ngày.