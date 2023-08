Quyết định đình nã đối với trưởng bộ phận tài chính Công ty AIC

Căn cứ Lệnh tạm giam số 5915/LTG-VKSTC-V3 ngày 28/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 1/8/2023, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương.

Đặc điểm nhân thân như sau: Nguyễn Thị Thu Phương (SN 27/2/1975, tại Hà Nội); Số CCCD: 001175010073, cấp ngày 10/7/2021 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cấp. Nơi thường trú và nơi ở hiện nay tại số 69, đường Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Họ tên bố Nguyễn Duy Phiệt; họ tên mẹ An Thị Tuyết.

Quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương.

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, Điều 222 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Do bỏ trốn khỏi nơi cú trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã số 04/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/6/2023.

(Nguồn: Công an nhân dân)