Trung tướng Tô Ân Xô: Cựu kế toán trưởng AIC Đỗ Văn Sơn ra đầu thú

Trung tướng Tô Ân Xô: Ngày 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC Đỗ Văn Sơn (SN 1977) đã ra đầu thú.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiếp nhận Đỗ Văn Sơn, đối tượng đang bị truy nã trong Đại án AIC, về đầu thú cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét hưởng khoan hồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thực hiện các thủ tục tố tụng Đỗ Văn Sơn, đồng thời tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng này để làm rõ thêm các tình tiết trong vụ án.

Bộ Công an một lần nữa kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lủi, nơm nớp lo sợ, luôn bất an. Những đối tượng này có thể liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoặc liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn khi ra đầu thú. Số điện thoại liên hệ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Bộ Công an là 069.232.1654 hoặc 091.677.77.67

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo.

Trước đó, hồi tháng 5/2023, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai tội là 16 năm tù.

Với tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tòa tuyên bị cáo Vũ Quang Ngọc 3 năm tù, bị cáo Lê Chí Tuân 30 tháng tù.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Anh bị tuyên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội danh, bị cáo Lê Thị Hương lĩnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị đơn dân sự Công ty CP tiến bộ Quốc tế AIC và bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC). Đặc biệt, phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo hiện vẫn đang bỏ trốn gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Đăng Thuyết, Đỗ Mỹ Hạnh, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Thị Tích, Nguyễn Thị Sen, Đỗ Văn Sơn có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Tại bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên tổng mức án 30 năm tù cho 2 tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ".

Bị cáo Đỗ Văn Sơn 6 năm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo buộc, năm 2003, với cương vị chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc AIC, bà Nhàn thiết lập quan hệ với các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái. Mục đích để AIC được chỉ định tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với tổng giá trị 665 tỷ đồng.

Quá trình đấu thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá từ 1,3 đến 2 lần so với giá đầu vào. Sau đó, Công ty AIC điều chỉnh các thông tin trên báo cáo tài chính giai đoạn 2010-2013, tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu so với báo cáo tài chính thực tế để đưa vào hồ sơ dự thầu. Mục đích đảm bảo cho AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu theo quy định.

Ngoài ra, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu lẫn hồ sơ dự thầu cho công ty "quân đỏ" và "quân xanh", nhờ nhân viên các công ty nộp hồ sơ cho đủ số lượng theo quy định.Quá trình tham gia đấu thầu rồi trúng thầu, bà Nhàn lập Ban thư ký tài chính để quản lý các khoản chi đối ngoại. Nguồn tiền của hoạt động này do các công ty hợp tác chuyển về thông qua việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa nâng giá trị, hoặc ký hợp đồng mua hàng hóa với đối tác bên ngoài với giá cao. Sau đó, các đối tác ký xác nhận giảm giá, chuyển tiền lại cho Công ty AIC để nhập vào quỹ của Ban thư ký tài chính.

Sau đó, bà Nhàn đã trực tiếp đưa hối lộ và chỉ đạo Trần Mạnh Hà nhiều lần đưa cho các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái mỗi người 14,5 tỷ đồng; đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) 14,8 tỷ đồng. Bà Nhàn còn đưa hối lộ cho cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai Bồ Ngọc Thu 1 tỷ đồng.

Minh Tuệ - Anh Văn